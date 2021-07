Serie Klimaschutz : Wie das Dosenmoor dem Klima helfen kann

Das Dosenmoor ist nicht nur Lebensraum von zahllosen Tieren und Pflanzen, sondern als CO2-Speicher von großem Wert.

Neumünster | Neumünster besitzt einen Klimaschützer der ganz besonderen Art: das Dosenmoor. Im Norden Neumünsters, aber auch in den angrenzenden Gemeinden gelegen, gilt es als das am besten erhaltene atlantische Plateau-Hochmoor in Schleswig-Holstein und zugleich als das größte Hochmoor im östlichen Hügelland. Das 1981 per Landesverordnung gesicherte Naturschutzgeb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.