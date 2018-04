Neumünster : „Wichtig ist die Unabhängigkeit“

Der Frauenrat Neumünster feiert seinen 40. Geburtstag. Das Mentorinnen-Programm soll wiederbelebt werden und sich an Migrantinnen richten.

von Gunda Meyer

09. April 2018, 10:09 Uhr

Neumünster | Als „deutschlandweit einmaliges unabhängiges überparteiliches Gremium“ bezeichnet Marianne Lingelbach nicht ohne Stolz den Frauenrat in Neumünster. 24 Jahre lang war sie Vorsitzende des Rates, der in diesem Jahr seinen 40. Geburtstag feiert.

Angefangen hat alles 1978 mit einer Handvoll Frauen, die auf Initiative von Liselotte Juckel diesen Rat ins Leben gerufen haben. Ziel war es schon damals, als Dachverband von Frauenverbänden und -gruppen der Stadt die Mitwirkung von Frauen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens zu stärken. „Dabei stand schon immer die Vernetzung der Verbände und Frauen untereinander im Vordergrund“, erklärt Marianne Lingelbach.

Sie selbst übernahm den Vorsitz im Jahr 1992 eher aus der Not heraus. „Der Frauenrat stand kurz vor dem Aus. Der ehemalige Vorstand war zurückgetreten, und ich war als einzige Frau, die nicht in der ersten Reihe stand, bei der Mitgliederversammlung. Es konnte also zunächst kein neuer Vorstand gewählt werden“, erinnert sich die Wittorferin.

Die Auflösung des Rates war für Marianne Lingelbach aber keine Option. Mit Susanne Becker und Elisabeth Meier fand sie schließlich zwei Mitstreiterinnen, die das Gremium weiter am Leben erhalten wollten. Sie sprachen sämtliche Frauenorganisationen in der Stadt an, ob diese sich in dem Gremium engagieren wollen – mit Erfolg: Binnen kürzester Zeit waren 14 Institutionen mit je einer Gesandten dabei.

Eigentlich durften zu damaliger Zeit die Vorsitzenden nur vier Jahre im Amt sein, „es gab aber Proteste von den Mitgliedern, sodass wir die Satzung geändert haben und der Vorsitz nun keine Zeitbeschränkung mehr hat“, berichtet die ehemalige Frauenrat-Chefin.

Besonders stolz ist Lingelbach darauf, dass das Gremium bereits 2004 ein multikulturelles Fest ausgerichtet hat, um auch Migrantinnen zu erreichen. „Da waren wir sehr fortschrittlich.“ Auch dass die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt als beratendes Mitglied im Frauenrat sitzt, ist auf Initiative von Marianne Lingelbach geschehen. „Wichtig ist uns aber, dass der Frauenrat unabhängig bleibt – sowohl von der Politik als auch von der Stadt oder Konfessionen.“ Deshalb habe die FDP-Frau auch immer darauf geachtet, dass verschiedene politische Spektren vertreten sind, diese aber den Rat nicht für ihre Parteienpolitik nutzen.

Einen Meilenstein, habe der Frauenrat mit dem Mentoring-Programm gesetzt, sind sich Marianne Lingelbach und die amtierende Vorsitzende Anja Fritzler-Klatt einig. Erstmals gab es das Programm 2005. Funktionsträgerinnen aus Politik, Wirtschaft oder öffentlichen Einrichtungen beraten ein Jahr lang Frauen, die ebenfalls einen Einstieg in die jeweiligen Bereiche finden möchten. „In diesem Jahr möchten wir das Programm, das zuletzt 2013 startete, wiederbeleben. Dieses Mal richtet es sich explizit an Migrantinnen, die von Mentorinnen unterstützt werden sollen“, erklärt Anja Fritzler Klatt.

27 Organisationen und acht Einzelmitglieder hat der Frauenrat mittlerweile, der sich sowohl in Netzwerk Frühe Hilfen als auch in der Fair-Trade-Gruppe oder in der Planungsgruppe für den Weltfrauentag einbringt.

Gefeiert werden soll der runde Geburtstag in diesem Jahr natürlich auch: „Wir planen gerade das Fest im September im Caspar-von-Saldern-Haus“, so die Vorsitzende.