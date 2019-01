Schulmesse in Neumünster : Wettstreit um die Schüler

Stadt, Gymnasien, Gemeinschafts- und Berufsschulen luden zur 7. Info-Messe in die Holstenhalle ein.

von Rolf Ziehm

30. Januar 2019, 17:31 Uhr

Eltern und ihre Sprösslinge haben die freie Wahl – die weiterführenden Schulen müssen daher nicht erst seit gestern um die künftigen Fünftklässler werben. Bereits zum siebten Mal bot die Schulmesse in der Holstenhalle 2 dafür ein gut besuchtes Forum. 900 Besucher nutzten am Dienstag die Chance, sich über die unterschiedlichen pädagogischen Ansätze, Profile und Schwerpunkte der Schulen zu informieren.

„Die Schulmesse ist ein Erfolgsmodell. So etwas gibt es nur bei uns in Neumünster“, sagt Schul-Fachdienstleiterin Gabriele Bartelheimer. Der Zuspruch sei riesig. Ende Februar beginnt das Anmeldeverfahren für die neuen fünften Klassen. Viele Schulen laden nach der Messe zu ihren eigenen Info-Veranstaltungen.

„Die Messe ist die erste Kontaktaufnahme zwischen Schule, Eltern und den künftigen Schülern“, sagt Doris Weege, die Leiterin der Alexander-von-Humboldt-Schule. Ihr Oberstufenleiter Volker Schneider nennt die Schulmesse einen „ganz entspannten Wettbewerb der Schulen untereinander“.

„Mit Speck fängt man Mäuse“ – die Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld setzte nicht nur auf den Slogan „Schule am See“. Astrid Kroll und Stephan Just von führten als Pluspunkte die von der Diakonie Altholstein angebotenen Schulkindbetreuung und den Offenen Ganztag ins Feld.

Für Boi Jacobs, seine Frau Ines und die Kinder Edward (8) und William (10) aus Boostedt war die Messe eine Premiere. „Wir haben zwei bis drei Schulen in die engere Auswahl genommen und wollen jetzt mal schauen“, sagt Vater Boi Jacobs. Beide Kinder gehen in Gadeland zur Grundschule. William darf bei der Schulwahl mitentscheiden.

Henner Simmermacher aus Groß Kummerfeld war mit seinen Töchtern Svea (8) und Sofie (9) in die Holstenhalle gekommen. Sofie kommt im Sommer auf die weiterführende Schule. Simmermacher: „Die Holsten- und die Klaus-Groth-Schule kommen in Frage. Heute wollen wir schauen, ob sich eine weitere Schule anbietet.“ Ein Gymnasium solle es schon sein. Am wichtigsten ist dem Vater aber, „dass sich die Kinder wohlfühlen“.

Ben Krüger weiß schon jetzt genau, was er will. „Ich möchte zur Immanuel-Kant-Schule“, sagt der Zehnjährige. Seinen Vater Ocke wundert das nicht. „Das ist dicht dran, Bens Freunde gehen auch zur Kant-Schule“, sagt der Gartenstädter.

Am umlagerten Stand der Immanuel-Kant-Schule setzen die Messemacher auf Lego-Roboter. „Das hier ist das Ergebnis einer Kooperation von achter und neunter Klasse“, erläutert Schüler Aaron Lamm (14). Die Achtklässler haben die Roboter gebaut, die Neuntklässler die IT-Programme geschrieben. Alle sind sie mit Feuereifer als Werber für ihre IKS dabei. Lehrer Simon Meurer: „Ich habe gefragt: Wer kommt mit zur Schulmesse? Jetzt ist fast der komplette Kurs hier.“