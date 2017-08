Wetter verhagelt die Freibad-Saison

Der unbeständige Sommer macht den großen und kleinen Wasserratten in diesem Jahr das Leben schwer. Doch trotz der vielen „Duschen von oben“ sind die Freibäder in den Gemeinden zwar an sonnigen Tagen gut besucht, aber von einer erfolgreichen Saison spricht hier niemand mehr.

Im Freibad in Trappenkamp bietet Maik Lüdtke sieben Schwimmkurse für Anfänger an, an denen letztlich 42 Kinder teilnahmen. „Das Interesse war so groß, dass ich auch noch einen Lehrgang mehr hätte machen können“, erzählt der Meister für Bäderbetriebe. Zur Saison erklärt Lüdtke dennoch, dass diese wirklich schwach gewesen sei. „Zurzeit fahre ich die Wassertemperatur auf 28 Grad. Das wird dem wechselhaften Wetter am besten gerecht und fühlt sich auch bei trübem Wetter noch gut an. Aber wirklich rauszureißen ist nichts mehr“, meint der Fachmann.

Bereits weit über das „Seepferdchen“ hinaus ist Jessica Lange. Die Zehnjährige trainiert in Trappenkamp tapfer für das Jugendschwimmabzeichen in Bronze. Dazu muss man mindestens 200 Meter in höchstens 15 Minuten schwimmen, vom Beckenrand springen und tief tauchen. „Das Schwimmen war leicht. Aber beim Tauchen brauchte ich einige Versuche“, berichtet sie stolz, bevor sie sich gemeinsam mit ihrer Schwester Selina Gärtner (10) wieder mutig in die Fluten stürzt.

Enttäuscht äußert sich Thilo Arneke (41), der als Pächter im zweiten Jahr den Kiosk im benachbarten Bad in Rickling betreibt. „Wenn die Sonne lacht und kein Wind weht, kommen täglich 150 Leute und mehr hierher. Aber sowie ein Wölkchen zu sehen ist, wird es mau. Und natürlich darf es morgens nicht regnen, denn dann nehmen sich die Leute etwas anderes vor“, sagt er. Ausgelastet sind auch hier allerdings die Schwimmkurse der DLRG, die der Bürgerverein unter der Leitung von Helga Kruse anbietet. Mehr als 30 Kinder nehmen daran in den 24 Grad warmen Becken teil.

Über Tage leer ist der Strand am Bordesholmer See. Und das Schwimmbecken in Krogaspe bleibt meistens verwaist. Mit Werten zwischen 20 und 22 Grad gilt dies ebenfalls für das unbeheizte Timmasper Freibad. Hier wird allerdings nicht nur geplanscht, sondern auch mit großem Einsatz Tischfußball gespielt. „Das Wasser wird nicht richtig warm. Insgesamt ist es einfach eine traurige Saison“, lautet deshalb das Resümee des Pächters Friedrich Buss.

Etwas besser läuft es im mit 27 Grad beheizten Schwimmbad der Aukruger. „Gut besucht waren das Frühschwimmen und die neuen Aqua-Fitnesskurse. Ebenfalls erfolgreich war der, in diesem Jahr erstmals angebotene Schulschwimmunterricht. Aber den Durchschnitt von sonst 700 Besuchern an einem Wochenendtag haben wir nur selten erreicht“, berichtet die Fachangestellte für Bädertriebe, Yvonne Götze, die das Bad leitet. Ihren Spaß haben hier dennoch Levin (7) und seine Tante Natascha (32). „Hier ist es nicht so wuselig. Die Atmosphäre ist hier für Anfänger einfach entspannter als im Stadtbad“, erklärt die Neumünsteranerin.

Die kommenden Tage bieten nochmals Gelegenheit zum Freibadbesuch: Es soll wieder schöner werden.