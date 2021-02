Neumünster : Werkhallen-Sanierung: Baumängel an allen Ecken

Nicht verputzte Rohre, falsch öffnende Türen und Risse im Boden zerren an den Nerven des NBN-Teams.

Avatar_shz von Christian Lipovsek

28. Februar 2021, 17:21 Uhr

„Da war wohl noch ein Stück übrig.“ Kopfschüttelnd steht Sven Radestock in einem der Gänge der Werkhalle an der Klosterstraße und blickt mit Niels Münz und Dennis Willert Richtung Decke. Dort macht ein Abluftrohr eine seltsame Biegung mitten in den Raum und eine damit kaum mehr nutzbare Abstellecke hinein, ehe es nur wenige Zentimeter weiter wieder in die Wand führt. Der Grünen-Fraktionschef ist schockiert, welche baulichen Mängel ihm der Bühnenleiter und der technische Leiter der Niederdeutschen Bühne präsentieren. Dabei sollte eigentlich längst alles tip-top sein.

Doch nicht nur, dass die eigentlich im Herbst 2019 abgeschlossene Sanierung des kulturell bedeutenden Gebäudes noch immer nicht am Ende ist: Es gibt auch erhebliche Baumängel. Und das Brandschutzkonzept ist nach wie vor nicht abgeschlossen. Das geht aus den Antworten der Stadt auf eine kleine Anfrage des Grünen-Ratsherrn hervor.

Demnach liegt noch einiges im Argen. Die Tür zum Behinderten-WC etwa geht so auf, dass Rollstuhlfahrer nicht an ihr vorbeikommen. Das neue Rauchwarnsystem überwacht nicht alle Bereiche. Ein Technik- und Getränkelager ist mit Schimmel befallen. Fensterscheiben sind – anders als angekündigt – noch immer nicht ausgetauscht. Die Beleuchtung für die Maske entspricht nicht den Anforderungen. Und durch den frisch gemachten Fußboden, der nicht feuchtigkeitsresistent ist, ziehen sich Risse. Die Liste ist bei weitem noch nicht abgeschlossen.

„Wir leben seit drei Jahren auf einer Baustelle und haben immer noch keine richtige Perspektive. Das ist demotivierend“, sagt Niels Münz. Dennis Willert ergänzt: „Unser Erwartungsniveau ist mittlerweile sehr niedrig.“ Die Stadt reagiere zwar punktuell, aber nicht nachhaltig. Ob fehlenden Protokolle von Baubesprechungen, Maler, die x-mal kommen, weil Rohre immer wieder umgelegt wurden oder Handwerker, die plötzlich in der Kultureinrichtung standen, aber kein Material hatten: „Wir hatten hier schon alles“, sagt Dennis Willert und zeigt auf offene Heizungsrohre mitten im Theatersaal: „Die hat man vergessen, unter Putz zu legen. Da kommt jetzt eine Foto-Collage drüber.“

Besonders schwer wiegt auch, dass die Lüftungsanlage für die innenliegenden WC-Räume, die Garderobe und die Werkstatt nur eingeschränkt läuft. Sie kann laut Stadt erst nach Vorliegen des geprüften Brandschutzkonzeptes und der Abnahme durch die Prüfgesellschaft Dekra freigegeben werden. Das ist ein besonderer Knackpunkt. „Auf das Konzept warten wir schon ewig. Leider gibt es nicht so viele Ingenieure in Deutschland, die Spielstätten wie unsere überprüfen. Und der Prüfer war noch nicht einmal hier vor Ort“, sagt Dennis Willert.

Für die Stadt scheint das kein größeres Problem zu sein. „Es wird davon ausgegangen, dass mit vertrauensvollen Absprachen die Störung des Spielbetriebs umgangen werden kann“, schreibt Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras in den Antworten auf die Kleine Anfrage. „Man hätte die aktuelle Zwangspause besser nutzen können“, sagt dazu Bühnenleiter Niels Münz und fügt mit ein wenig Galgenhumor hinzu: „Immerhin gibt es kleine Erfolge.“ Die Stadt hat versprochen, den Anschlag für die Tür zum Behinderten-WC kurzfristig zu wechseln.