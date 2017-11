Abstimmung : Wer wird Mensch des Jahres 2017?

So stimmen Sie ab: Per Telefon, Fax oder mit dem Stimmzettel bis zum 2. Dezember, 24 Uhr. Telefonwahl: Bitte wählen Sie die Hotline 01805-684352 und tippen Sie nach Ansprache und Signalton auf Ihrem Telefon die Endnummer Ihres Favoriten ein – 36, 37 oder 38. (Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 14 Cent aus dem deutschen Festnetz, max. 0,42 Euro/Minute im Mobilnetz) Die Stimmzettel werden bis zum Stichtag regelmäßig im Courier veröffentlicht. Diese können Sie im sh:z-Kundencenter am Kuhberg 34 abgeben, faxen (04321/9461717) oder per Post senden an: Holsteinischen Courier, Redaktion, Kuhberg 34, 24534 Neumünster.