Polizei sucht Zeugen : Wer verletzte den Jugendlichen in Einfeld?

Der 17-Jährige kam am Donnerstagabend blutend nach Hause. Sein Vater rief die Polizei.

15. Januar 2021, 14:31 Uhr

Neumünster | Die Polizei in Neumünster sucht nach Zeugen, die etwas über die Verletzungen eines jungen Mannes aus dem Stadtteil Einfeld wissen. Nach Auskunft von Polizeisprecher Sönke Petersen rief am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr der Vater eines 17-Jährigen die Polizei in die Straße Enenvelde, weil sein Sohn gerade verletzt nach Hause gekommen war. Der junge Mann blutete am Kopf und am Arm, konnte aber keine näheren Angaben zu den Hintergründen machen.

Wer kennt das Paar am See?

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die am Donnerstag, 14. Januar, zwischen 20.30 und 21.30 Uhr im Bereich der Alexander-von-Humboldt Schule in Einfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Außerdem wird ein Paar gesucht, das sich ganz in der Nähe auf einem Parkplatz am Einfelder See aufgehalten haben soll. Hinweise erbitten die Ermittler unter Tel. 04321-9451111, aber auch jede andere Polizeidienststelle nimmt dazu Informationen entgegen.