Schwaleschnack : Wer schmeißt eine Bestattungsurne einfach ins Gebüsch?

So manches Kurioses wird in der Natur gefunden. Doch Beerdigungsbehältnisse gehören selten dazu.

von Hannes Harding

09. Mai 2021, 16:00 Uhr

Unsere Aktion „Wir machen Neumünster sauber“ bringt ja so manche Kuriosität hervor – von Nacktfotos über halbe Hausstände bis hin zu Tresoren. Diese gab es übrigens schon zweimal. Doch mit einem noch deutlich ungewöhnlicheren Akt der Umweltverschmutzung wartete jetzt ein unbekannter Zeitgenosse am Einfelder See auf. Dort fand ein Spaziergänger direkt am Ufer im Gestrüpp eine Bestattungsurne mitsamt verrosteter Aschekammer.

Keine Frage, das ist nicht nur eine Umweltsauerei, sondern auch absolut pietätlos. Dabei spielt es gar keine Rolle, ob in dem Gefäß die verblichene bucklige Verwandschaft gleich mit am Seeufer entsorgt wurde oder nicht. Allein der Gedanke daran, dass es so sein könnte, ist irritierend und abstoßend.

Was tut sowas? Inzwischen fragt sich das auch die Polizei. An sie hat das Ordnungsamt der Stadt den ungewöhnlichen Fall übergeben. Denn immerhin gilt zu prüfen, ob es sich dabei um eine Straftat handelt.