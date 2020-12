Polizei Neumünster : Wer sah den Unfallfahrer am Teich?

Nach einem Zusammenstoß beim Ausparken fuhr ein Mann einfach davon und ließ das Opfer (79) stehen.

Avatar_shz von Dörte Moritzen

17. Dezember 2020, 15:17 Uhr

Neumünster | Nach einer dreisten Fahrerflucht in der Innenstadt sucht die Polizei in Neumünster jetzt Zeugen. Der Unfall ereignete sich bereits am Montag, 14. Dezember. Nach Auskunft von Polizeisprecher Sönke Petersen fuhr eine Frau (79) gegen 13.45 Uhr mit ihrem weißen Skoda auf der Straße Am Teich Richtung Schleusberg. Auf Höhe der Hausnummer 11 fuhr plötzlich ein dunkler Wagen vom rechten Parkstreifen auf die Straße und stieß mit dem weißen Skoda zusammen.

Plötzlich war der Mann verschwunden

Nach dem Unfall stieg der Fahrer des dunklen Autos - ein zirka 35 Jahre alter Mann - kurz aus und erkundigte sich bei der Seniorin nach ihrem Wohlbefinden. Als die Frau danach ihr Auto schnell von der Straße fahren wollte, verschwand der Mann mit seinem Auto in unbekannte Richtung.

Er trug einen dunklen Mantel

Laut Polizei hat der Unfallverursacher ein "europäisches Erscheinungsbild". Er hat mittelblonde Haare, wirkte gepflegt. Zur Tatzeit trug er einen dunklen Mantel. Die Polizei in Neumünster sucht jetzt nach Zeugen des Unfalls. Außerdem wird der Fahrer des dunklen Autos gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden.

Hinweise werden unter Tel. 04321-9451331 oder bei jede anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.