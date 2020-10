Neumünster : Wer möchte einen Ahorn für seinen Stadtteil geschenkt bekommen?

Die 1000 Euro für die neue Blutbuche am Max-Röer-Platz sind da. Celik will für einen anderen Standort einen Baum stiften.

von Gunda Meyer

27. Oktober 2020, 16:25 Uhr

„Die Spendensumme für die Blutbuche am Max-Röer-Platz haben wir zusammen“, teilte Stadtteilvorsteherin Babett Schwede-Oldehus während der Sitzung des Beirates Stadtmitte mit. Für die rund 1000 Euro soll ein Ersatz an der Stelle gepflanzt werden, an der eine rund 80 Jahre alte Blutbuche im Sommer gefällt werden musste.

„Wir haben ganz viel Zuspruch von den Spendern erhalten, die sich mit dem Platz verbunden fühlen. Eine 97-jährige Anwohnerin hat mir erzählt, dass ihre Schwester bei der Pflanzung des vorherigen Baumes dabei war“, so Schwede-Oldehus. Die Pflanzung ist für Donnerstag, 19. November, angesetzt. Im Vorwege hatte der parteilose Oberbürgermeisterkandidat Memet Celik angeboten, den neuen Baum gemeinsam mit der Gärtnerei Paulwitz zu spenden.

Celik will Ahorn spenden

„Wir hatten aber schon so viele Spenden, die für den Zweck gebunden waren“, so die Stadtteilvorsteherin. Deshalb sucht Celik nun einen anderen Standort, für den er einen Ahorn spenden kann. Wer eine Idee hat, wird gebeten, sich bei Memet Celik zu melden unter memet.celik@wahl-nms.