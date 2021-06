Hein Tüt : Wer Kollegen hat, braucht keine Freunde

Wie es kam, dass Hein beinahe seinen Dienst nicht hätte antreten können.

Hein hatte gestern Sonntagsdienst und machte sich guter Dinge auf den Weg in die Redaktion. Als er vor der Tür am Kuhberg stand, fasste er wie gewohnt in seine Hosentasche, um den Chip-Schlüssel herauszuholen. Er fasste nochmals nach, dann durchsuchte er die andere Hosentasche. Nichts. Tüt wusste es ganz genau. Er hatte den Chip bereits zu Hause in die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.