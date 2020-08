Wahlstedt : Wer hat den Laternenpfahl umgefahren?

Es geschah am Kreisverkehr Segeberger Straße/Waldstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

28. August 2020, 13:06 Uhr

Wahlstedt | Am vergangenen Mittwoch, 26. August, ist am Kreisverkehr in Wahlstedt in der Segeberger Straße/Waldstraße ein Unfallverursacher geflohen.

Um 20 Uhr stellten Wahlstedter Polizisten fest, dass ein Laternenmast umgeknickt war. Möglicherweise könnte der Schaden durch einen Lkw verursacht worden sein.

Zeugen gesucht

Die Beamten der Polizeistation Wahlstedt haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen, die Hinweisen auf den Verursacher geben können.

Beobachtungen bitte den Ermittlern unter Tel. 04554 70510 mitteilen.

