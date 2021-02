Neumünster : Wer baut den schönsten Schneemann?

Der Holsteinische Courier ruft seine Leser auf: Fotos schicken für eine tolle Bildergalerie.

Avatar_shz von Christian Lipovsek

05. Februar 2021, 18:54 Uhr

So einen richtigen Winter hatten wir schon seit Jahren nicht mehr – aber jetzt! Für das Wochenende ist einiges an Schnee angesagt und auch in der kommenden Woche sollen immer wieder weiße Flocken vom Himmel fallen. Dazu wird es laut Vorhersagen Temperaturen auch am Tage nicht über dem Gefrierpunkt geben. Der Schnee bleibt also liegen.

Gerade die Kinder wird es freuen, und sie wissen: Ein wenig feucht muss der weiße Stoff sein und schön kleben, dann kann man aus dem Material die prächtigsten Figuren bauen.

Haben auch Sie einen Eisbären, Schneedrachen oder einfach nur einen tollen klassischen Schneemann im Garten stehen? Dann schicken Sie unter dem Stichwort „Schneekünstler“ ihr Foto per Mail an redaktion.neumuenster@shz.de . Bitte vergessen Sie nicht Ihren Namen sowie ausschließlich für interne Rückfragen ihre Adresse und Telefonnummer. Wir veröffentlichen die schönsten Schneekunstwerke online auf www.courier.de im Internet und auch den einen oder anderen Schneemann in der gedruckten Zeitung.