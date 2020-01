Savoy in Bordesholm : Wenn Herr Jensen und Vogeldame Olga ins Plaudern kommen

Bauchredner Jörg Jara und seine Handpuppenfamilie waren zu Gast im Savoy

15. Januar 2020, 16:07 Uhr

Wenn sich Humor mit einer Prise Lebenstherapie vereinigt, sind Bauchredner Jörg Jara und seine Handpuppenfamilie nicht weit. Auch im Bordesholmer Savoy begeisterte der Künstler aus Achterwehr mit seinen skurrilen Figuren und jeder Menge schöner Lebensweisheiten 120 Besucher im ausverkauften Haus.

„Wollt ihr Nüsse?“, fragt der alte vornehme Herr das Publikum immer wieder aus seinem zahnlosen Mund, so dass keiner weiß, wie er selber eben jene knacken kann, wenn er seine geliebten Ferrero Küsschen isst. „Deshalb kriegt sie ja das Publikum“, antwortet der alte Herr Jensen auf diese Frage von Jörg Jara, dem er ja sein „Leben verdankt“.

Solche und ähnliche Witze der klassischen altmodischen und deshalb so schönen Art bringt Jörg Jara mit seiner sympathisch-flauschigen Rasselbande unter die Leute, die sich fortan vor Lachen nicht mehr einkriegen. Immer mit leicht norddeutschem Dialekt eingefärbt treiben sie ihr vorwitziges Unwesen: der weise und vorwitzige Professoren-Bruder von Herrn Jensen, Karl-Friedrich, der irgendwie an Frankensteins Kreatur erinnernde Herr Adam oder die heimliche Schwester von Sesamstraßen-Bibo, die eitle Vogeldame Olga. Und auch das kleine süße Karlchen will immer gerne aus seiner Kiste raus und versprüht mit Hilfe seines stimmlich wie körperlich behänden „Vaters“ Jara jede menge Sympathie und Witz. Und sind sie einmal krank wie der obskure, rote „Herr Niemand“ mit seinen aufblasbaren Ohren helfen die Genesungswünsche aus dem Saal sofort. Singen kann der ganze Verein auch noch, von Hildegard Knefs „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ über das anrührende „La Le Lu“ oder der eingedeutsche Pop-Gassenhauer „Wenn die Kiste brennt“. Gut geschmiert wie die Gags sind auch die Stimmbänder von Jörg Jara und seinen Kumpanen. Doch wer wirklich singt, weiß ja eigentlich keiner. Die großartige Magie des Bauchredens mit seiner simplen wie wirkungsvollen Illusion entfaltet der studierte Volkswirt und Psychologe einfach perfekt.