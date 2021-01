Hein Tüt sagt : Wenn der Nachrichtenverlauf wie Büttenwarder klingt

von Gunda Meyer

30. Januar 2021, 08:00 Uhr

Heins Kumpel war gestern etwas überengagiert. Er wollte Hein einen Termin klar machen beim Amt. Kurze Sprachnachricht: „Moin. Am 29. Januar geht’s los, 10 Uhr.“ Hein war gerade aufgestanden. Er hörte die Nachricht ab und beim Blick auf den Kalender durchfuhr es ihn: „Das ist ja heute!“ Noch nicht ganz wach, stammelte er per Sprachnachricht zurück: „29. Januar? Welches Jahr? Spinnst du? Das ist in zwei Stunden.“ Der Kumpel reagierte erschrocken: „Verdammich! Ich Dorsch! Ich dachte, das wäre Montag! Ich sag das ab.“ Nachdem Heins Körper Kaffee durchflossen hatte, hörten seine Holde und er sich die Konversation nochmal an. Sie grinste und sagte: „Euer norddeutscher Dialog hat ein bisschen was von Kurt Brakelmann und Adsche Tönnsen aus der Serie ,Neues aus Büttenwarder.’“

Guten Tag, bis Montag!