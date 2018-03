Neumünster : Weniger Geld für den Brandschutz

Rat beschließt Arbeiten an 15 Schulen für 300 000 Euro. Helene-Lange-Gebäude wird zunächst nicht berücksichtigt.

von Gunda Meyer

29. März 2018, 08:30 Uhr

Neumünster | Statt der von der Verwaltung veranschlagten 500 000 Euro sollen nun nur noch 300 000 Euro in den Brandschutz an Schulen in der Stadt investiert werden. Das entschied die Ratsversammlung am Dienstagabend einstimmig.

Der Antrag, diese Summe um knapp die Hälfte zu reduzieren, wurde bereits im Schulausschuss empfohlen. „Zum einen haben wir noch Haushaltsmittel aus 2017 übrig, und die Maßnahmen an der Helene-Lange-Schule sind überflüssig, weil wir noch nicht einmal genau wissen, was aus dem Gebäude wird“, erklärte der Schulausschussvorsitzende Bernd Delfs (SPD).

Die freien Haushaltsmittel aus dem Jahr 2017, die für die Maßnahmen investiert werden können, liegen bei 224 000 Euro. Die Brandschutzmaßnahmen an der Helene-Lange-Schule, die zunächst zurückgestellt werden, sind der zweite gesicherte Rettungsweg im Hauptgebäude (475 000 Euro) sowie die Fluchttreppe für das erste Obergeschoss des Fachklassentrakts (80 000 Euro). Diese Maßnahmen wären nötig, wenn das Gebäude weiter als Schule genutzt werden soll. Die Nachnutzung sei aber noch nicht geklärt.

Insgesamt entsprechen 16 Schulen nicht den aktuellen Brandschutzbestimmungen. Bei der Umsetzung der ausstehenden Maßnahme kommt es aber zu Verzögerungen, weil die Planungs- und Sachverständigenbüros sowie die Bauwirtschaft derzeit so stark ausgelastet sind (der Courier berichtete).

Mit einer Umsetzung aller Brandschutzmaßnahmen wird erst 2020 bis 2021 gerechnet. Noch in diesem Jahr sollen einige Baumaßnahmen beginnen. In den Sommerferien sollen die Pestalozzischule, die Mühlenhofschule und die Theodor-Litt Schule alle einen zweiten Rettungsweg bekommen. Außerdem sollen an der Grundschule Faldera Brandmeldeanlagen und Feuerwehrpläne auf den aktuellen Stand gebracht werden. Im zweiten Halbjahr 2018 soll dann auch die Timm-Kröger-Schule im Zuge ihrer Entwicklung zur offenen Ganztagsschule mit einem zweiten Rettungsweg für je zwei Klassen im alten Schulgebäude und im Obergeschoss des Hauptgebäudes ausgestattet werden.