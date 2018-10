Neumünster : Wenige Kunden, genervte Kunsthandwerker

Zu viele Konkurrenz-Veranstaltungen: Der diesjährige Herbstmarkt litt am Wochenende unter mangelndem Zuspruch.

01. Oktober 2018, 13:11 Uhr

Zum vierten Mal fand an diesem Wochenende der Herbstmarkt statt. Kunsthandwerker aus ganz Norddeutschland waren angereist, um ihre Waren zu verkaufen. Von Babyschühchen über Vogelhäuser bis Schmuck gab es alles. – Nur die Kunden blieben fern.

„Das habe ich noch nie erlebt, dass so wenig los ist“, beklagte eine Händlerin, die nicht namentlich genannt werden möchte. Sie war mit ihren handgefertigten Ketten und Ohrringen aus der Wesermarsch angereist. An diesem Sonnabend hatte sie bisher eine Kette und zwei Paar Ohrringe verkauft. „Das ist eine Frechheit, offenbar hat der Veranstalter nicht genug Werbung gemacht.“ Die Händlerin am Nachbarstand, die ebenfalls anonym bleiben möchte, hatte aufgegeben. „Ich werde meine Sachen wieder einpacken. Das hat keinen Zweck.“ Bei ihr gab es handgenähte Babykleidung in fröhlichen Farben.

Tatsächlich verirrten sich nur wenige Kunden in die Stadthalle. Sie schlenderten zwischen den Ständen hindurch, ohne etwas zu kaufen. Dabei waren die Händler von der Idee, den Markt in der Stadthalle stattfinden zu lassen, begeistert. „Eigentlich ist das hier der perfekte Standort für so einen Markt“, sagte die Schmuckhändlerin.

Veranstalter Sven Reents von „Bacos-Events“ zog eine durchwachsene Bilanz. „Der Markt hat unter den Konkurrenzveranstaltungen an diesem Wochenende gelitten.“ Der verkaufsoffene Sonntag, die Schlemmerköste und das Oldtimer-Rennen zogen die Kunden ab. „Die Leute gehen dann lieber in der Stadt einkaufen. Der Weg in die Stadthalle ist ihnen zu weit.“ Deshalb habe man kurzfristig entschieden, dieses Jahr keinen Eintritt für den Herbstmarkt zu nehmen. Es kamen trotzdem nur etwa 1000 Kunden. „Normalerweise sind es rund 1600“, so Reents. Den Vorwurf der fehlenden Werbung weist er zurück. „Wir haben genauso viel gemacht wie letztes Jahr.“

Für den nächsten Markt hat der Veranstalter bereits ein paar Ideen, die er aber noch nicht verraten möchte. „Das muss erst einmal besprochen werden.“