Neumünster : Wem gehört die Handtasche?

Die Kriminalpolizei sagt: Zwei auffällige Uhren könnten zum Eigentümer der Fundstücke führen.

von Hannes Harding

23. August 2018, 16:44 Uhr

Neumünster | Bei der Kriminalpolizei in Neumünster liegt zurzeit eine Handtasche mit diversem Inhalt, die in der lnnenstadt gefunden wurde. Auf die Eigentümer gibt es aber aktuell keinerlei Hinweise. Die Kripo kann nicht ausschließen, dass die Handtasche aus einer Straftat stammt. Unter anderem befanden sich in der Handtasche zwei farblich auffällige Uhren, über die möglicherweise die rechtmäßigen Eigentümer ermittelt werden könnte. Wer Hinweise zu der Handtasche oder den Uhren geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 04 321/ 94 50 zu melden.