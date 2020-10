Bordesholm : Wem gehören die beiden Fahrräder?

Bei einer Kontrolle stellten die Beamten zwei offenbar gestohlene Räder sicher und sucht jetzt die Besitzer.

von Dörte Moritzen

26. Oktober 2020, 09:21 Uhr

Bordesholm | Die Polizei in Bordesholm sucht die Besitzer von zwei offenbar gestohlenen Fahrrädern, die am Donnerstag, 22. Oktober, sichergestellt wurden. Den Beamten fielen die Räder auf, als sie eine Person am Eiderkamp kontrollierten.

Die Eigentümer werden gebeten, sich bei der Polizeizentralstation Bordesholm unter Tel. 04322-96100 zu melden.

