Direktübertragung aus Kiel : Weltrekord dank Neumünster?

Die Oper Aida wird am 24. August erstmals live und kostenlos im Park des Caspar-von-Saldern-Hauses übertragen.

von Christian Lipovsek

04. Juli 2019, 09:36 Uhr

Es soll mit geschätzt mehr als 15.000 Zuschauern das weltweit größte Publikum einer Live-Opernpremiere werden – und Neumünster könnte Teil dieses Weltrekordes werden: Wenn am Sonnabend, 24. August, die siegreichen Ägypter aus Guiseppe Verdis Oper Aida auf den Rathausplatz in Kiel marschieren, sind dank moderner Technik auch die Neumünsteraner live dabei. Die Sommeroper wird dann direkt aus der Landeshauptstadt in den Park des Caspar-von-Saldern-Hauses am Haart übertragen.

„Das wird ein tolles Fest. Jeder kann dabei sein. Der Eintritt ist frei“, sagen Renate Werner und Gerd Sigel vom Förderverein des Saldern-Hauses. Die beiden sind Ideengeberin und Organisator der einzigartigen Veranstaltung, die mittlerweile von zahlreichen Personen, Firmen und Institutionen wie der Bürgergilde zu Neumünster, dem Verein zur Förderung der Kunst und dem Lions-Club Neumünster-Holsten sowie der Stadt unterstützt wird. Auch die Musikschule mischt ordentlich mit, ein Auftritt der Samba-Gruppe ist am Festabend geplant.

Insgesamt 500 Plätze sollen im Park aufgebaut werden, „etwas festlich mit weißen Tischdecken“, sagt Siegel. Doch sitzen darf jeder, wo er mag. „Man kann sich auch Decken oder Klappstühle mitbringen, alles kein Problem“, so Sigel. Auch werde niemand zum Verzehr oder Kauf gezwungen, das Mitbringen von Essen und Trinken ist ausdrücklich erlaubt. Wem das aber zu umständlich ist, der hat vor Ort die Möglichkeit, seinen Hunger und Durst zu stillen. Wein und Sekt sollen ebenso verkauft werden wie Bier und nicht alkoholische Getränke. Neben Brezeln werde es auch richtiges Essen gebe, so Sigel.

Um 18 Uhr beginnt das Programm mit Werbefilmen der Partner, aber auch mit Portraits der Musikschule und der Stadt auf der fünf Mal drei Meter großen Leinwand. Ab 20 Uhr wird dann live nach Kiel geschaltet, wo nach der Begrüßung durch Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, Neumünsters Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger und dem Bürgermeister von Preetz, Björn Demmin (auch dorthin wird live übertragen), das Spektakel unter der Regie von Daniel Karasek beginnt. „Es war gar nicht so leicht, ihn zu überzeugen, dass wir die Oper auch übertragen möchten“, sagt Sigel.

Mit 1000 bis 1500 Besuchern rechnen die Veranstalter, die rund 20.000 Euro für das Fest veranschlagt haben. Ein Großteil davon kommt von Sponsoren und Unterstützern, der Rest werde vom Verein gedeckt. Aida sei ein „Blockbuster-Kino im Opernformat“, sind Sigel und Sommer überzeugt. Rasende Leidenschaft treffe auf brutale Politik, faszinierende Historie auf menschliches Drama, spektakuläres Musiktheater auf mitreißende Ohrwürmer. „Wir werden Spaß haben und bringen Kultur zu den Bürgern“, sagt Gerd Sigel.