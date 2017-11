Leinestrasse in Neumünster : Weltmarktführer investiert Million

vergrößern 1 von 2 Foto: Ziehm 1 von 2

Neumünster | Der Begriff vom „Hidden Champion“ fiel gestern an der Leinestraße 25 immer wieder – und als heimlichen oder unbekannten Weltmarktführer kann man die Firma Gisma Steckverbinder in der Tat bezeichnen.

Das Unternehmen, das zu den führenden Entwicklern und Herstellern von Unterwassersteckverbindern für die Marine- und Offshoretechnik gehört, weihte gestern im Industriegebiet Süd seine neue 1300 Quadratmeter große Produktionshalle ein. Baustart war zu Jahresbeginn, investiert wurden laut Geschäftsführer und Inhaber Tobias Frerck rund 1,3 Millionen Euro. Neue CNC-Fräsmaschinen sind schon geordert, auch die Schaffung weiterer Arbeitsplätze ist geplant. Zurzeit beschäftigt Gisma 67 Mitarbeiter.

„Das ist jetzt die achte Ausbaustufe, und an der Spreestraße stehen schon die Bagger bereit“, sagte Frerck. Dort soll ein neues Außenlager gebaut werden und die Fertigung verlagert werden. „Und wenn die Zeit reif ist, nehmen wir den Spaten gerne wieder zur Hand und bauen erneut“, sagte Frerck. Auf dem 2009 bezogenen Grundstück an der Leinestraße ist der Platz inzwischen ausgereizt.

Gisma ist eine erstaunliche Erfolgsgeschichte. 1983 gründete Manfred Maletzky das Unternehmen in Plön als Ein-Mann-Betrieb, der rasant wuchs. 1984 ging es nach Neumünster, erster Standort war die Köstersche Fabrik am Haart 224. Dann ging es mit Umzügen, Ausbauten und Gebäude-Aufstockungen Schlag auf Schlag. Aktuell wird auf 6000 Quadratmetern an der Leine- und an der Spreestraße entwickelt und gefertigt. „Damit ist Gisma gut aufgestellt. Der hohe weltweite Exportanteil macht uns unabhängig von regionalen wirtschaftlichen Problemen“, sagte Maletzky. Das Produktportfolio umfasst inzwischen etwa 10000 Steckverbinder und rund 35000 Verkaufsartikel. Besonders stolz sind Frerck und Maletzky auf die Ausbildungsanstrengungen bei Gisma. Bislang wurden dort 33 Zerspanungsmechaniker ausgebildet.

„In Schleswig-Holstein gibt es 30 Weltmarktführer. Gisma ist einer davon“, sagte Dirk Schrödter, der als Leiter der Kieler Staatskanzlei seinen Chef vertreten musste. Ministerpräsident Daniel Günther hatte sich als Zeichen der Wertschätzung zur Einweihung angesagt, wurde dann aber doch dringender in Berlin bei den Jamaika-Sondierungen gebraucht. Stolz auf das Neumünsteraner Vorzeigeunternehmen ist auch Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras. Gisma habe es als mittelständisches Unternehmen wie nur wenige an die Weltspitze geschafft.