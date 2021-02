Corona im Seniorenheim : Weiterer Todesfall in Großenaspe

In der Seniorenresidenz sind nach dem Corona-Ausbruch drei Menschen verstorben.

Grossenaspe | Nach dem Corona-Ausbruch in der Großenasper Seniorenresidenz hat es dort ein weiteres Todesopfer gegeben. Eine 89-jährige Bewohnerin ist verstorben, teilte der Kreis Segeberg am Dienstag mit. Damit ist in der Seniorenresidenz der dritte Corona-Todesfall ...

