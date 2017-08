Grossenaspe : „Weiße Feder“ ist jetzt Patin von Dani Dachs

vergrößern 1 von 2 Foto: Voiges 1 von 2

Großenaspe | Der Wildpark Eekholt war am Sonntag mit mehr als 4500 Besuchern sicher eines der beliebtesten Ausflugsziele in der Region. Bereits weit vor dem Start des Indianertages um 11 Uhr bildeten sich lange Schlangen an den Eintrittskassen.

Passend zum Thema hatten zahlreiche „Rothäute“ ihr Lager an der Osterau aufgeschlagen. In den Tipis herrschte reges Treiben, und beim Ponyreiten mussten sich die kleinen Indianer wegen des großen Andrangs in Geduld üben. Handwerklich begabte Kinder und Väter gestalteten gemeinsam mit dem Holzschnitzer und Kinderarzt Dr. Alexander Weise einen Totempfahl. Gebastelt wurden außerdem hübsche Indianerketten und auch für die bunte „Kriegsbemalung“ war gesorgt.

Gut besucht war ebenso die Werkstatt für Steckenpferde. Und ganz gebannt lauschten nicht nur die Kleinen den Geschichten und Märchen, die Heide Hansen als „weise Frau“ am prasselnden Lagerfeuer erzählte. Passend zu den aktuellen Segeberger Karl-May-Spielen drehte sich im Wildpark also alles um „Old Shurehand“ und Co. Und da durfte eine echte Karl-May-Heldin nicht fehlen. Ihren Besuch hatte die Schauspielerin Sila Sahin (bekannt aus der Fernsehserie „Gute Zeiten – schlechte Zeiten“) angekündigt. Die junge Akteurin besetzt zurzeit die Rolle der Comanchin Lea-tshina (Weiße Feder), die in Old Surehand (Alexander Klaws) verliebt ist. Zahlreiche Fans warteten mit Programmheften, Plakaten und Alben, um sich von ihr ein Autogramm mit Widmung abzuholen. Und nicht nur die Schwestern Jule (12) und Lina (10) sowie ihre Zwillingsbrüder Meno und Noah (5) aus Kaltenkirchen freuten sich zudem über ein gemeinsames Foto mit der Darstellerin. „Die ist richtig nett. Sie hat gleich ja gesagt, als wir sie gefragt haben“, erzählten die Mädchen aufgeregt.

Wie auch schon andere Segeberger Stars vor ihr hatte sich auch Sila Sahin ein Patentier im Wildpark ausgesucht. Ihre Wahl war dabei auf Dani Dachs gefallen. „Die ist so niedlich. Aber sie soll auch daran erinnern, dass das Leben nicht nur schwarz und weiß ist“, erklärte die „Rothaut“ schmunzelnd, als sie das Erinnerungsfoto aus den Händen von der Parkgründerin Theda Hatlapa entgegennahm.