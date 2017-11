Aukrug : Weihnachtsmarkt kommt wieder

vergrößern 1 von 1 Foto: Kühl (2) 1 von 1

von Hans-Jürgen Kühl

erstellt am 19.Nov.2017 | 09:00 Uhr

Aukrug | Die erste „Aukroger Adventstied“ findet am Wochenende, 2./3. Dezember, auf dem Gelände des Heimatmuseums „Dat ole Hus“ in Bünzen statt. Kunsthandwerkliche und vor allem kulinarische Angebote warten dann auf die Besucher. Die Wiederbelebung des Aukruger Weihnachtsmarkts ist eine große Gemeinschaftsaktion, bei der sowohl der Museumsverein „Dat ole Hus“ als auch der Verein für Handwerk, Handel und Gewerbe (VHHG) und Aukrug-Marketing engagiert mithelfen.

„Dat ole Hus“ ist das unbestrittene Wahrzeichen der Gemeinde Aukrug, meint VHHG-Chef Martin Westendorff: „Das ist sozusagen unser Leuchtturm.“ Als nun der Plan geschmiedet wurde, nach über zehn Jahren mal wieder einen Weihnachtsmarkt für Aukrug zu organisieren, sei das „Ole Hus“ deshalb von vornherein der bevorzugte Veranstaltungsort gewesen. „Die Idee dazu kam uns, als wir vor einem Jahr beim Weihnachtsmarkt in Waldhütten mit vielen Aukrugern in einer kreativen Runde beisammen standen“, erzählt Westendorff. Die „kreative Runde“ legte auch schon die grundlegende Ausrichtung der „Aukroger Adventstied“ fest: „Es sollte nicht so sehr um den großen Shoppingbedarf gehen, sondern das Wichtigere ist das besinnliche Zusammensein.“

Vor zwei Monaten starteten die Veranstalter einen Aufruf an die Adresse potenzieller Anbieter für das erste Adventswochenende. „Ich war skeptisch, ob wir überhaupt Aussteller finden, weil ja zu diesem Zeitpunkt überall in Schleswig-Holstein Weihnachtsmärkte stattfinden“, sagt Westendorff. Das Ergebnis des Aufrufs kann sich aber sehr wohl sehen lassen. 14 Aussteller haben sich beworben. Dabei sein werden zum Beispiel die Farmküche der Arche Warder und „Blech im Garten“-Chefin Andrea-Michaela Jülich aus Meezen. Der örtliche Imkerverein, die Landfrauen und der Hegering haben ihre Teilnahme ebenfalls angekündigt. Museumskrog-Betreiber Alban Dieckmann serviert Waffeln, und um die Getränkestände kümmern sich der VHHG und der Museumsverein. Darüber hinaus werden unter anderem im Angebot sein: Adventsgestecke und -kränze, Strickwaren, Wachsmalerei-Kunstwerke und Betonfiguren. Westendorff freut sich, dass auch die Gemeinde Aukrug den neuen Weihnachtsmarkt tatkräftig unterstützt: „Der Bauhof baut für uns acht Marktbuden.“

Die erste „Aukroger Adventstied“ auf dem Gelände des Heimatmuseums „Dat ole Hus“ öffnet ihre Pforten am Sonnabend / Sonntag, 2./3. Dezember, jeweils in der Zeit von 14 bis 18 Uhr. Die Veranstalter empfehlen den Besuchern, beim Freibad zu parken.