Spendendosen-Aktion : Weihnachtsmarkt-Aussteller in Neumünster sammeln für Kinderpsychiatrie

Rund 30 Schausteller und Veranstalter bitten die Kunden um Geld für den Bus der Abteilung des Friedrich-Ebert-Krankenhauses.

22. November 2019, 15:46 Uhr

Die Münzen gehören in den Schlitz der Dose, die Scheine in das Loch – „und hoffentlich werden es viele Scheine“. Mit diesem Wunsch starteten die Weihnachtsmarkt-Aussteller am Freitagmittag eine neue Initiative. An allen rund 30 Buden, Karussells und Ständen stehen von Montag an bis zum Ende des Weihnachtsmarktes – in diesem Jahr am 30. Dezember – Spendendosen. Gesammelt wird für die Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie im Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK).

„Wir wollen unseren Bus weiter leasen oder sogar kaufen, um Ausflüge mit den Patienten machen zu können oder zu unserer Kleingartenparzelle zu fahren. Das ist für die Kinder und Jugendlichen eine ganz wichtige Sache“, erklärte die neue medizinische Leiterin Dr. Christiane Petersen. In der Tagesklinik betreuen die zwölf Mitarbeiter 13 Heranwachsende im Schnitt sechs bis zwölf Wochen. „Oft haben die Patienten einen Bewegungsdrang“, betont Petersen. Zur Abteilung gehören außerdem die Ambulanz mit sechs Mitarbeitern sowie drei Lehrer. Für die Schausteller sei es gerade in der Weihnachtszeit „eine wichtige Geschichte, an die Schwachen zu denken“, wie Schausteller Marco Lange betont. Bei einer Aktion zur Holstenköste hatten die Aussteller bereits an die Klinikclowns gespendet.