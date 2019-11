Neumünster : Weihnachtskonzert des Holstein-Chors und des Akkordeon-Orchesters

In der Bugenhagenkirche werden Klassiker gespielt – Solisten und Akkordeonspieler sorgen für besondere Klangfarben.

von Gabriele Vaquette

10. November 2019, 16:51 Uhr

Geistliche und weltliche Weihnachtsklassiker werden der Holstein-Chor und das Akkordeon-Orchester am Sonnabend, 14. Dezember, auf ihrem gemeinsamen Adventskonzert unter dem Motto „Sind die Lichter angezündet“ präsentieren. Es finden zwei Konzerte um 16 und um 19 Uhr in der Bugenhagenkirche am Hansaring 146 statt.

Freuen dürfen die Besucher sich auch auf solistische Beiträge von den Chorsängerinnen Karin Braun und Katharina Büll sowie von Chorleiter Hans-Georg Wolos – und bei den Klassikern wird das Publikum eingeladen, kräftig mitzusingen.

Um den großen Klangkörper abzurunden, beteiligen sich weitere musizierende Gäste wie Lena C. Wolos (Trompete), Brigitta Wolos (Pauken) sowie Friederike Timmermann (Oboe), Ingo Koch (Flöte) und René Macheleidt mit Alexander Birkholz (Schlagzeug).

Der Eintritt beträgt 14 Euro, Plätze mit Sichteinschränkungen kosten 10 Euro. Karten gibt es beim Konzertbüro Auch & Kneidl am Großflecken, Tel. 44064/-65, über die Chor- und Orchestermitglieder (Traute Rupnow, Tel. 04393 / 97 569, Holstein-Chor; Karin Müller, Tel. 04321 / 68 112, Akkordeon-Orchester) sowie an der Abendkasse.