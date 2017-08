Hindenburg-Kaserne : Wehr holt brandgefährliche Container

vergrößern 1 von 2 Foto: Lipovsek 1 von 2

Neumünster | Eigentlich sollten sie als Umkleideräume für die Jugendfeuerwehr Tungendorf und die Katastrophenschutzeinheiten der Stadt eingesetzt werden. Doch die 16 Container, die die Berufsfeuerwehr jetzt kostenlos vom Land angefordert hat, sind vorerst unbrauchbar. Denn die offenbar in der Türkei und Tschechien hergestellten Module entsprechen nicht den deutschen Baustandards. Unter anderem ist der Brandschutz nicht gewährleistet.

Ursprünglich sollten in den Containern Flüchtlinge unterkommen. „Wir hatten 2015 / 2016 einen akuten Bedarf. Als das Land die Container anschaffte, war klar, dass sie nicht der Landesbauordnung entsprechen. Daher gab es einen Erlass, wonach die Unterbringung von Flüchtlingen nur temporär und mit Kompensationsmaßnahmen wie Rauchmeldern und dauerhaft vor Ort befindlichem, geschultem Personal erfolgen soll, das schnell die Feuerwehr rufen kann“, erklärt Dörte Mattschull vom Innenministerium in Kiel.

Nachdem der Flüchtlingsstrom nun abgeebbt ist, will das Land rund 1700 Container wieder loswerden. 120 von ihnen hat es bereits verkauft, weitere 1071 an gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen verschenkt. Das Procedere: Der Interessent meldet seinen Bedarf an Containern bei der Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) an und kommt auf eine Liste. Wenn alle notwendigen Unterlagen – zum Beispiel der Nachweis zur Gemeinnützigkeit – vorliegen, bearbeitet die GMSH die Anträge nach Eingangsdatum weiter. Per Mail werden die Interessenten dann zur Besichtigung des Musterdorfes in Boostedt eingeladen. Anschießend wird eine verbindliche Bedarfsmeldung erstellt. Die GMSH macht die Vertragsunterlagen fertig und schaut, von welchem Standort die Container abgerufen werden. Der Interessent erhält eine Mail mit Ansprechpartner und Zeitfenster für die Abholung. Am Tag der Übernahme werden die Unterlagen dann nochmal von den Mitarbeitern vor Ort geprüft.

Die Berufsfeuerwehr wusste, dass die Module ohne möglicherweise teuren Umbau nicht für den Einsatz als Aufenthaltsraum für Menschen nutzbar sind. „In den Abholinformationen der GMSH ist gegebenenfalls ein entsprechender Hinweis. Es wird ferner besonders darauf aufmerksam gemacht, dass die Container keine Anforderungen gemäß der Brandschutzklassen erfüllen und dass die geplante Aufstellvariante für jeden Einzelfall mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde abzustimmen ist“, sagt Patrick Tiede, Sprecher des Finanzministeriums, das für die GMSH zuständig ist. Zudem sei im Überlassungsvertrag des Landes ein Gewährleistungsausschluss enthalten.

Wann und in welcher Form die Container der Berufsfeuerwehr nun eingesetzt werden können, ist unklar. „Für die Bauantragstellung wurde ein Architekt beauftragt, so dass Baustandards Berücksichtigung finden. Ein zeitlicher Rahmen ist schwer zu setzen, aber sobald die Baugenehmigungen vorliegen, soll mit der Umsetzung der Planung begonnen werden“, sagt der Leiter der Berufsfeuerwehr, Sven Kasulke.

von Christian Lipovsek

erstellt am 30.Aug.2017 | 08:00 Uhr