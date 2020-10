Neumünster : Wegen Corona-Verunsicherung: Experten fürchten Engpass bei der Grippeimpfung

Kaum hat die Impfsaison begonnen, verzeichnen Ärzte eine erhebliche Nachfrage. Doch nicht jeder benötigt die Vorsorge.

11. Oktober 2020, 15:37 Uhr

Die Nachfrage nach Grippeschutzimpfungen ist in Neumünster bereits zu einem frühen Zeitpunkt der Influenza-Saison enorm hoch. Viele Menschen sind durch unterschiedliche Informationen im Zusammenhang mit Corona verunsichert. Das könnte zum Problem werden.

Solch einen Ansturm habe er in seinen 30 Jahren als Hausarzt in Neumünster noch nicht erlebt. Seit Anfang Oktober bietet Dr. Gerd Agena in seiner Praxis wieder die Grippeschutzimpfung an. Die Zahl der Patienten, die das Angebot bereits in Anspruch genommen haben, beläuft sich schon jetzt auf rund 800 Personen – und das nach nicht einmal zwei Wochen. „Nicht zuletzt deswegen haben wir bei uns zwei Impftage eingeführt, um das Ganze etwas zu entzerren“, sagt Dr. Agena.

Für den 62-Jährigen kommt dieser Ansturm auf die Impfung gegen die saisonale Influenza nicht wirklich überraschend. „Wenn die Bundespolitik über die Medien vermelden lässt, dass eine Grippeschutzimpfung, mit Blick auf Corona, für jeden ratsam ist und jeder diese auch bekommen kann, kommt eben solch eine hohe Nachfrage zustande“, sagt er. Das Problem dabei sei, dass aktuellen Hochrechnungen zufolge in dieser Saison 35 bis 40 Millionen Menschen in Deutschland eine Grippeschutzimpfung haben wollen, Impfstoff wird es aber voraussichtlich nur für rund 25 Millionen geben. Agena: „Vielleicht wird noch etwas nachgeschossen, aber so leicht ist das nicht.“

Die Herstellung des Impfstoffs dauert immerhin zirka sechs Monate. Dann wäre die Hochzeit der Influenza-Saison – Dezember, Januar, Februar – längst vorbei. Nach aktuellen Zahlen des Paul-Ehrlich-Instituts, Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel, wurden bisher rund 18,8 Millionen Dosen in Deutschland freigegeben.

Dabei sollen sich vorrangig Erwachsene und Kinder mit Grundkrankheiten wie Asthma, chronischer Bronchitis oder auch Diabetes impfen lassen sowie Menschen über 60 Jahre und solche, die zur Corona-Risikogruppe zählen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI), der zentralen Einrichtung der Bundesregierung auf dem Gebiet der Krankheitsüberwachung und -prävention, würde eine Grippe bei gesunden Kindern oder bei Erwachsenen unter 60 Jahren in der Regel ohne schwerwiegende Komplikationen verlaufen. Auch im Rahmen der Corona-Pandemie spricht die Ständige Impfkommission (Stiko) keine generelle Impfempfehlung aus.

Dr. Dorette Kinzel-Herwig, Frauenärztin und Vorsitzende des Medizinischen Praxisnetzes Neumünster, appelliert daher: „Die Risikopatienten und die Personen, denen eine Impfung empfohlen wird, sollten sich möglichst schnell auf den Weg machen.“ In ihrer Praxis würde sie vor allem Krebspatientinnen und Schwangere gegen die Influenza impfen. Aber es komme auch vor, dass sie einer Patientin im Zuge einer routinemäßigen Untersuchung den Grippeimpfstoff verabreicht.

Um möglichst vielen Menschen eine Impfung zu ermöglichen, hat beispielsweise Kinderarzt Dr. Johannes Kandzora in seiner Praxis den Kreis der impfempfohlenen Kinder um diejenigen erweitert, die häufig an einer Atemwegserkrankung leiden oder an anderen häufigen Erkrankungen wie einer Mittelohrentzündung. Er hält aber genauso wie sein Kollege Agena einen Engpass in dieser Influenza-Saison für nicht unwahrscheinlich: „Wir haben zwar unsere Kapazitäten bereits im Frühjahr erhöht, aber es gibt einfach nicht genügend Impfstoff, um alle Menschen in Deutschland gegen die Grippe zu impfen.“

Dr. Kandzora zeigt sich aber dahingehend zuversichtlich, dass er alle Kinder versorgen könne, für die eine Impfung empfohlen wird und die in seine Praxis kommen. Dr. Agena und sein Team werden hingegen schon jetzt täglich von nachfragenden Patienten überrannt – viele davon seien gesunde Personen, die sich schlicht aufgrund der anhaltenden Coronakrise Sorgen um ihre Gesundheit machen und um die ihrer Familien. Es sei in manchen Fällen nicht so einfach, Menschen wegzuschicken, die dann emotional sichtlich ergriffen in der Praxis stehen.