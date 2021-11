Fußball in und um Neumünster : Wegen Corona: Traditionsturnier in Bornhöved Mitte Dezember fällt aus

Die Verantwortlichen der FSG Saxonia haben sich schweren Herzens zu einer erneuten Absage durchgerungen.

Bornhöved | Das Sterben der Hallenfußballturniere in und um Neumünster geht weiter. Nach dem Traditionsevent am zweiten Weihnachtstag in der Holstenhalle (zuletzt TyreXpert-Cup) und dem für Anfang Januar geplanten Budenzauber in Boostedt (Tackmann-Cup) wurde nun auch der für das Wochenende 17. bis 19. Dezember angesetzte Honda-Cup in Bornhöved abgesagt. Dies gab j...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.