Sicherheitsdienst und Flatterband : Wegen Corona: Edeka Meyer’s in Neumünster beschränkt Kundenzugang

Die Märkte an der Goethestraße und am Hansaring dürfen nur nach Aufforderung betreten werden.

Avatar_shz von Christian Lipovsek

20. März 2020, 17:30 Uhr

Neumünster | Jan Meifert hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Doch als er am Donnerstag noch immer rücksichtslose Kunden in seinen Edeka-Meyer’s-Märkten sah, die trotz der aktuellen Corona-Pandemie ungeschützt Kassiererinnen anhusteten oder anniesten, stand für den Geschäftsmann fest. „Wir besitzen eine Verantwortung, nicht nur die Bevölkerung mit Lebensmitteln zu versorgen, sondern auch gegenüber unseren Mitarbeitern. So kann es nicht weitergehen.“

Kasse hinter Plexiglas

Die ganze Nacht hindurch werkelten er und seine Teams. Erst um 4.30 Uhr war Schluss. Seit Freitagfrüh sitzen die Kassiererinnen hinter Plexiglasscheiben. Doch das ist noch längst nicht alles. Es gibt Zugangsbeschränkungen und Abstandsregeln.

Maximal 30 Kunden dürfen am Hansaring, maximal 80 an der Goethestraße den Laden zeitgleich betreten. So soll gewährleistet bleiben, dass der Mindestabstand von zwei Metern möglichst auch zwischen den Regalen eingehalten wird.

Damit gerade zum Wochenendeinkauf keine engen Menschenansammlungen vor dem Geschäft entstehen, haben Meifert und sein Team Bauzaunreihen aufgestellt mit Markierungen auf dem Boden, ebenfalls um den Abstand zu verdeutlichen. Ganz vorne stehen Mitarbeiter von ihm wie Felix Labod und professionelle lokale Sicherheitsdienstmitarbeiter. Sie regeln den Zutritt.

Christian Lipovsek

„Ich habe zwei, drei Bekannte angerufen, die haben mich sofort unterstützt, mir Material gebracht und beim Aufbau geholfen. Das ist eine tolle Solidarität“, lobt er den Zusammenhalt in Neumünster untereinander. Und auch von der Reaktion der Kunden ist er begeistet.

Ganz vereinzelt gab es Beschwerden, alle anderen finden das gut und unterstützen uns. Jan Meifert

Jan Meifert blickt in die Schlange. Darin stehen auch Siri Siemsen und Nathalie Voß. Die beiden jungen Frauen aus der Innenstadt, die eben Brötchen kaufen möchten, haben volles Verständnis für die Maßnahme: „Das ist aktuell angebracht, um die Menschen zu schützen“, sagen sie und dürfen schon das Absperrband passieren.

Schwarz-gelbe Bodenmarkierungen

Im Markt weisen Schilder auf die Abstandsregeln hin. Im Kassenbereich gibt es schwarz-gelbe Bänder auf dem Boden. Sie zeigen an, wo mit den Einkaufswagen in der Warteschlange geparkt werden darf. Für Meifert steht fest, dass sein spontaner Schritt trotz des anstehenden Wochenendeinkaufs völlig richtig war: „Es geht um Respekt. Wir alle müssen etwas tun, damit die Krise schnell vorüber geht.“

Auch der Abfallwirtschafts- und Recyclinghof Wittorferfeld wird am Sonnabend den Zugang beschränken. „Es sollen sich nicht mehr als zehn Fahrzeuge zeitgleich auf dem Gelände befinden“, sagt Geschäftsführer Dr. Norbert Bruhn-Lobin. Mitarbeiter der Stadtwerke regeln das am Eingang. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.