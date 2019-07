Standortsuche in Neumünster : Weg vom Diesel: Flüssiggas soll Logistik befeuern

Die Firma Bar-Mal-Gas will eine LNG-Tankstelle für Lkw eröffnen – als Beitrag für klimafreundlicheren Transportverkehr.

von Hannes Harding

14. Juli 2019, 15:31 Uhr

Die Energiewende in Deutschland stockt. In Schleswig-Holstein konstatiert Grünen-Umweltminister Jan Philipp Albrecht, dass das Land bei Strom und in der Industrie seine Ziele übererfülle, unter anderem im Verkehr aber nicht gut genug sei. Dort möchte Neumünster jetzt einen Pflock einschlagen. Zurzeit läuft die Suche nach einem Standort für eine Flüssiggas-Tankstelle (LNG) für Lastwagen auf Hochtouren.

Die Firma Bar-Mal-Gas aus Ludwigsfelde bei Berlin will ein LNG-Tankstellennetz bundesweit ausbauen und setzt dabei auch auf Neumünster. Die Stationen sollen entlang der Hauptverkehrsrouten entstehen, sagt Geschäftsführerin Malwina Magdalena Olszowiak. „LNG ist für uns der Zukunftstreibstoff im Schwerlastverkehr. Denn die Trucks können ohne Probleme weite Strecken zurücklegen und sparen gegenüber Diesel jede Menge CO2, Stickoxide und Feinstaub ein.“

Zehn Cent billiger als Diesel

Das Unternehmen will den alternativen Kraftstoff mindestens um zehn Cent günstiger als Diesel anbieten. Abnehmer sollen zudem von Sonderrabatten und einem einheitlichen Kartensystem profitieren, teilt das Unternehmen mit. Erste Tankstellen werden in Rostock und in Potsdam entstehen. Sie sollen Ende des Jahres den Betrieb aufnehmen. Anfang 2020 sollen die Standorte Neumünster, Leipzig und Buchholz (A7) folgen.

„Diese Entwicklung ist ein sehr positiver Meilenstein für unser Vorhaben, LNG als alternativen Kraftstoff für die Lkw-Flotten in Neumünster und Umgebung verfügbar zu machen“, sagt Holger Matzen von der Firma Voigt Logistik, der Vorstandschef der Logistik-Initiative Schleswig-Holstein ist.

„Future Fuel Clusters“

Zu diesem Thema trafen sich kürzlich unter der Federführung der Logistik-Initiative die Mitglieder des sogenannten „Future Fuel Clusters“ bei der Wirtschaftsagentur Neumünster. Zu diesem Netzwerk gehören die Stadtwerke Neumünster, der Unternehmensverband Mittelholstein, Voigt Logistik, die Wirtschaftsagentur Neumünster, die Netzwerkagentur Erneuerbare Energien und die Logistik-Initiative Schleswig-Holstein.

Bei dem Treffen im Log-In präsentierte die Firma Bar-Mal-Gas ihr Konzept für die Etablierung einer LNG-Tankstelle in Neumünster. Als besonders geeignet gelten ehemalige Tankstellen-Gelände, da in solchen Fällen das Genehmigungsverfahren nicht so lange dauert. Nach Vorstellung des Unternehmens sollte das Projekt im Industriegebiet Süd realisiert werden, wo die meisten großen Logistikfirmen ihren Sitz haben. Die Stadt hat ihre Unterstützung bei der Standortsuche zugesagt.

Übergangstechnologie zur Elektromobilität

Verflüssigtes Erdgas (LNG) könnte aus Sicht des Logistik-Netzwerkes eine wichtige Rolle als Übergangstechnologie zur Elektro- und Wasserstoff-Mobilität einnehmen. Neumünster als zentraler Logistikstandort im Land könnte von der Etablierung einer LNG-Tankstelle im direkten Umfeld der A7 besonders profitieren, sagt Matzen. Damit würde die Stadt noch stärker in den Fokus des Transitverkehrs von und nach Dänemark geraten.

Maut-Befreiung und Investitionszuschüsse

Für die Logistikbranche ist LNG auch deshalb interessant, weil die Bundesregierung entsprechend betriebene Lastwagen seit dem 1. Januar 2019 von der Maut befreit hat. Außerdem fördert der Bund die Anschaffung von Lkw mit LNG-Antrieb zurzeit pauschal mit 12.000 Euro.

Zwar steckt die Tank-Infrastruktur noch in den Kinderschuhen, doch gleich mehrere Unternehmen haben sich in Deutschland auf den Weg gemacht, das zu ändern, unter anderem auch Shell und die Firmen Liqvis und Liquind. Im April waren erst vier LNG-Tankstellen bundesweit in Betrieb. In Deutschland würden laut Verkehrsrundschau für eine erste Grundversorgung zirka sechs Tankstellen an strategisch wichtigen Standorten benötigt, um LNG für den internationalen Straßengüterverkehr anzubieten. Allein Shell baut dem Bericht zufolge 39 Stationen in Europa, davon zehn in Deutschland.