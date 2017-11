Rendswühren : Weg frei für die Straßensanierung

vergrößern 1 von 1 Foto: Seiler 1 von 1

von Ralf Seiler

erstellt am 14.Nov.2017 | 17:44 Uhr

Rendswühren | Der Haushalt der Gemeinde Rendswühren gibt es jetzt her: Straßen und Wege können saniert werden. Ganz oben auf der Liste steht die Alte Ölstraße In Teilen Rendswührens sind die Banketten für Reparaturarbeiten durch den anhaltenden Regen allerdings noch zu aufgeweicht.

2016 hatten Rendswührens ehrenamtliche Ortspolitiker einen Ausgabenstopp verhängt. Bei einer Begehung der Gemeindestraßen und Wege durch den gemeindlichen Bauausschuss hatte Rendswührens Bürgermeister Dr. Thomas Bahr die gute Nachricht für den Ausschussvorsitzenden Jürgen Steinkamp: Die Haushaltslage hat sich gegenüber dem Vorjahr entspannt. Es können neben den jährlichen Instandsetzungen wieder Sanierungsarbeiten am Wegenetz der Gemeinde geplant werden. Auf die Dringlichkeitsliste wurde dabei die Alte Ölstraße gesetzt. „Auf einer Länge von rund einem Kilometer besteht hier Handlungsbedarf“, erklärte Steinkamp. Nach Vorschlag aus dem Bauausschuss soll mit einer kostengünstigen Lösung gearbeitet werden. Die alte Asphaltdecke soll abgefräst und die Straße als sogenannter wassergebundener Weg hergestellt werden. „Bei einem Kostenvolumen von 15 000 bis 20 000 Euro könnte die Sanierung 2018 umgesetzt werden“, so Bahr. Außerdem sollen im Ortsteil Schipphorst drei sturmgeschädigte Eschen und mehrere Ahornbäume in der Allee zur Bundesstraße 430 gefällt werden. Einige der Bäume stehen durch den langjährigen Winddruck schief. „Die Bäume ragen zu weit in den Verkehr hinein und haben bereits Schäden. Als Ausgleich könnten auf freiwilliger Basis mehr Einzelbäume auf landwirtschaftlichen Knicks in der Gemeinde stehenbleiben“, meinte Bahr. Es gebe aber auch die Möglichkeit, einen Ausgleich über den Kreis zu erhalten.

Baustellenbedingt hat insbesondere der Lkw-Verkehr in der Gemeinde zugenommen. „Der allgemeine Zustand der Gemeindestraßen und Wege ist besonders jetzt nach dem Ernteverkehr durchaus gut“, erklärte Steinkamp. Dennoch gibt es auch Schäden durch den Ernteverkehr, der besonders an Ausweichstellen die Straßenbegrenzungspfähle betrifft. Trotzdem müssen sich die Bürger an einigen reparaturbedürftigen Straßenteilen, die Löcher und Absackungen in den Banketten haben, gedulden. „Zurzeit machen einige Reparaturen bedingt durch die Nässe wenig Sinn“, so Steinkamp. Besonders für Bankettenbefestigungen mit Schotter oder Rasengittersteinen sei es noch zu nass.