Hein Tüt sagt „Guten Morgen“ : Wechselhaftes Wetter - ein wunderbarer Sommer!

Hein mag die Abwechslung am Himmel - und auch sein Freund ist begeistert.

Neumünster | Hein findet das Wetter in diesem Sommer einfach wunderbar. Es ist weder zu kalt noch zu warm, er ist nicht zu nass und nicht zu trocken und neben Regen und Sturmböen gab es auch schon Gewitter, Hagel und ganz viel Sonne. So ein Mix ist einfach gut. Und zum Glück gab es bisher in Schleswig-Holstein auch nicht diese Wassermassen wie im Süden der Republik...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.