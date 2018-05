Stadtteilvorsteher in Tungendorf : „Wechsel Böckenhauers inszeniert“

Die SPD reagiert enttäuscht und verärgert, auch über das Vorgehen der CDU.

von Christian Lipovsek

06. Mai 2018, 16:31 Uhr

Neumünster | Der Übertritt des Tungendorfer Stadtteilbeiratsvorsitzenden Jürgen Böckenhauer von der SPD in die CDU am 1. Mai (der Courier berichtete) sorgt für harsche Kritik der Sozialdemokraten in Neumünster.

Dass Böckenhauer nun eine neue politische Heimat gefunden hat, sei die eine Seite. „Dass er aber mit dem CDU-Kreisvorsitzenden Wolf Rüdiger Fehrs seinen Übertritt so gestaltet, dass die SPD Schaden nehmen soll, ist die andere Seite. Das wirft auch ein sehr bedenkliches Licht auf den Umgang der demokratischen Parteien miteinander“, kommentierte gestern die SPD-Kreisvorsitzende Kirsten Eickhoff-Weber. Der Austritt sei „ein wohl inszenierter Theaterdonner im Kommunalwahlkampf“.

Auch an Böckenhauer selbst lässt Eickhoff-Weber kein gutes Haar. Die SPD habe ihm vertraut und im Vertrauen Verantwortung übertragen. „Wir müssen feststellen, dass er das Vertrauen des Ortsvereins, der Fraktion und des Kreisverbands nun für Wahlkampfzwecke der CDU bricht. Das lässt uns nicht kalt, kennen wir doch seine zutiefst sozialdemokratische Familiengeschichte und auch ihn als langjährigen Sozialdemokraten, der mit Haltung und Überzeugung für unsere gemeinsamen Werte eintrat“, so Eickhoff-Weber. Jürgen Böckenhauer habe sich „seit geraumer Zeit“ nicht an Veranstaltungen des Ortsvereins, des Kreisverbands oder der Fraktion beteiligt. „Die aus seinen Ämtern erwachsenen Pflichten, sich an der gestaltenden politischen Arbeit der SPD zu beteiligen, hat er leider nicht mehr wahrgenommen.“