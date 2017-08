Vandalismus : WC-Haus am See: Frisch renoviert, schon wieder versaut

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Neumünster | So sauer wie Stadtteilvorsteher Sven Radestock sind auch noch viele weitere Einfelder und Spaziergänger am Einfelder See: Unbekannte Täter haben das frisch sanierte Toilettenhäuschen am See in der Nähe der DLRG-Station von außen und innen mit Graffiti beschmiert und das Fenster auf der seeabgewandten Seite eingeschlagen. Radestock schimpft über den Vandalismus: „Ich bin supersauer, das macht mich fassungslos und ärgerlich. Welche Idioten machen denn sowas? Was geht denen im Kopf herum?“

Er entdeckte das auf dem Weg zur Arbeit und sah, dass bereits eine Polizeiabsperrung um das Häuschen gemacht worden war. Gestern war das Flatterband aber schon wieder zerrissen worden.

Außen sind Schmierereien auf der Tür, im Gebäude sind auf den Wänden im Waschraum und im Toilettenbereich, aber auch auf den Türen sinnlose Schmierereien zu sehen. Da steht etwa „ACAB“ (All cops are bastards; Alle Polizisten sind Bastarde), und auch der Satz „You are so beautiful“ (Du bist so schön), was angesichts der Verschandelung wie Hohn wirkt.

Sven Radestock ist auch deswegen so sauer, weil nach jahrelangem Kampf endlich das erste von drei WC-Häuschen saniert worden und erst vor einigen Wochen freigegeben war. Lange hatten der Stadtteilbeirat und der Behindertenbeauftragte Hartmut Florian um den behindertengerechten Umbau gerungen (der Courier berichtete).

Für insgesamt 210 000 Euro sollen alle drei Häuschen saniert werden – und jetzt das. „Durch so eine Tat gibt man auch den Nörglern Vorschub, die sagen, es wird ja sowieso alles kaputt gemacht, also warum etwas unternehmen?“, befürchtet Radestock. Und: „Für Menschen, die sich für etwas engagieren, ist das ein Schlag in die Magengrube.“

Wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei gestern noch nicht sagen. „Wir suchen Zeugen und nehmen sachdienliche Hinweise entgegen“, so Polizeisprecher Sönke Hinrichs. Wer helfen kann, meldet sich bei der Einfelder Polizeistation unter Tel. 5 27 03.

von Gabriele Vaquette

erstellt am 17.Aug.2017 | 08:05 Uhr