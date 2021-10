3. Handball-Liga Nord Frauen : Wattenbeks Trainer Mannhard Bech schimpft wie ein Rohrspatz

Nach dem 21:25 beim SC Alstertal-Langenhorn ist der 53-Jährige völlig bedient.

Hamburg | Ein Wutanfall von Wattenbeks Trainer Mannhard Bech nach einem Spiel ist selten. In aller Deutlichkeit streute er am Sonntag Salz in die Wunden seiner Spielerinnen, die sich zu Höherem berufen fühlen. „Der ganze Tag hatte nichts mit Drittliga-Handball zu tun“, zürnte der 53-Jährige nach der 21:25 (10:12)-Pleite beim SC Alstertal-Langenhorn. Wie auf eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.