Grosse Ferienaktion : Wasserspiele am Flaadenweg

Kübelspritze und Strahlrohr: Die Freiwillige Feuerwehr Neumünster-Einfeld besuchte gestern über 50 Kinder auf dem Spielplatz.

von Christian Lipovsek

05. Juli 2019, 17:10 Uhr

Es ist schon Tradition: Immer am Freitag der ersten Ferienaktionswoche vom Jugendfreizeitheim Einfeld (JFH) auf dem Spielplatz Flaadenweg kommt die Freiwillige Feuerwehr von der Dorfstraße – eigentlich, um die beliebte Wasserrutsche zu fluten. Doch wegen des kalten und windigen Wetters gab es am Freitagnachmittag Wasserspiele statt Wasserrutsche. Rund 50 Kinder hatten trotzdem ihren Spaß mit Kübelspritze und Strahlrohr.

„Wir sind seit 17 Jahren immer zwei Wochen hier und bieten ein abwechslungsreiches, kostenloses Programm“, erklärte Dodo von Ahrentschildt vom JFH-Team. So gibt es in der kommenden Woche noch einen „Feuertag“ mit Stockbrot, Kreisel werden gebastelt oder es wird gefilzt. Am Mittwoch wird eine Hüpfburg aufgebaut. „Die Anwohner unterstützen uns mit Strom und Werkzeug“, dankte von Ahrentschildt. Ihr und ihrem Team zur Seite steht außerdem Merle Arndt, FSJlerin beim TS Einfeld.