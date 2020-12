Boostedt : Wasser und Abwasser werden günstiger

von Susanne Otto

10. Dezember 2020, 16:18 Uhr







Eine gute Nachricht: Die Gebühren für die Beseitigung des Abwasser werden in Boostedt 2021 gesenkt. Statt der seit drei Jahren geltenden Höhe von 2,38 Euro pro Kubikmeter werden im kommenden Jahr 2,21 Euro fällig und damit 17 Cent weniger.

Frischwasser kostet 87 Cent statt 90 Cent

Ebenfalls gesenkt sind die Gebühren für Frischwasser. Ein Kubikmeter schlägt ab Januar nur noch mit 87 Cent statt 90 Cent zu Buche.Unverändert bleiben die Bereitstellungskosten für den Zähler mit 51 Cent je Monat. Stabil bleiben ebenfalls die Kosten für die Straßenreinigung mit 1,01 Euro je Frontmeter des Grundstücks.

Die Gemeindevertretung Boostedt hat außerdem 26.700 Euro für die gutachterliche Begleitung für die Abbrucharbeiten in der Waldsiedlung bewilligt. An der Von-dem-Borne-Straße soll auf einem Teil der ehemaligen Rantzau-Kaserne ein Neubaugebiet entstehen, deshalb müssen die Kasernenhallen abgerissen werden. „Die gutachterliche Begleitung ist notwendig, um Altlastenverdachtsfälle festzuhalten“, erklärte der Leitende Verwaltungsbeamte Sven Plucas.

Standesamt an zwei Orten

Das Standesamt des Amts Boostedt-Rickling wird vorübergehend in zwei Sitze geteilt. Bis Ende des Jahres 2021 werden die Aufgaben in den Verwaltungen in Boostedt, an der Twiete 9, und in der Außenstelle in Rickling, an der Dorfstraße 34, übernommen. Der Grund ist die Sicherung der Arbeitsfähigkeit auch im Fall einer coronabedingten Schließung einer Stelle.