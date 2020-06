Radtouren um Neumünster: : Wasbek, Aukrug und Ehndorf: Zwischen Wald und Autobahn

Die erste Radtour rund um Neumünster führt 43 Kilometer über Wasbek, Aukrug und Ehndorf.

von Aljoscha Leptin

28. Juni 2020, 06:00 Uhr

Ob das Dosenmoor, der Bordesholmer See oder der Tönsheider Wald: Rund um Neumünster gibt es viel zu entdecken. In einer Serie stellt Courier-Volontär Aljoscha Leptin in Zusammenarbeit mit dem ADFC die schönsten Rad-Routen in der Region vor. Heute geht es in Richtung Aukrug.

Die Coronakrise hat vieles durcheinandergewirbelt – Arbeitnehmer mussten in Kurzarbeit, Kinder konnten ihre Großeltern nicht mehr besuchen – und bei vielen hat die Pandemie auch die Urlaubspläne für die Sommerferien durchkreuzt. Umso wichtiger sind Ideen für spannende Freizeitaktivitäten in der Region. Eine sportliche Alternative zum Strandurlaub auf den Kanaren oder einem Städtetrip in Südeuropa sind Radtouren vor Ort.

Die erste Tour führt nach Aukrug. Wie bei allen Routen, die in dieser Serie vorgestellt werden, sind die Holstenhallen der Startpunkt. Zunächst geht es einige Hundert Meter auf der Rendsburger Straße Richtung Stadtmitte, bevor die Route nach rechts auf die Robert-Koch-Straße führt. Von dort geht es einmal quer durch den Stadtpark, bis der Weg an an der B430 endet.

Leptin

Nach wenigen Metern führt kurz vor den Bahnlinien ein kleiner Weg nach rechts in ein Waldstück. Auf dem Weg liegen getrocknete Pferdeäpfel. Direkt hinter einem Bauernhof geht es nach links auf einen breiten Schotterweg. Vom Himmel ist das Röhren eines Flugzeugmotors zu hören. Kein Wunder: Linker Hand befindet sich der Flugplatz. Von dem Weg aus ist von diesem jedoch nur eine Windfahne zu erkennen. Nach einer Links-Rechts-Kombination führt der Weg unter der A7 hindurch. Die Route folgt dem Schierhörnsweg. Langsam wird das Rauschen der Lkw auf der Autobahn immer leiser.

Holpriger Weg

Nach einigen Minuten ist das Ortsschild Wasbek in Sicht. An der Kreuzung geht es nach rechts auf die Hauptstraße. Über den Lunsredder und den Böker Weg geht es wieder aus der Ortschaft hinaus. Auf einmal kommt ein Trecker von vorn. Dieser fährt zügig und ist genauso breit wie die Straße. Also lieber kurz rechts ran fahren und die Maschine passieren lassen. Aus der Straße wird nach einiger Zeit ein Weg mit Platten auf der linken und rechten Seite und Kies in der Mitte. Links und rechts des Weges sind Bäume, sodass es angenehm schattig ist.

Nach einem Linksknick nehmen die Wegschäden zu – es wird holpriger. Auch wenn man es zunächst vielleicht nicht erwartet: Auf diesem Abschnitt sind durchaus einige Autos unterwegs und das teils mit überraschender Geschwindigkeit – es heißt also: Augen und Ohren offen halten. Schließlich wird der Weg wieder zur Straße – und die führt nach Aukrug.

Vorbei an grasenden Kühen

In Aukrug angekommen, führt die Route entlang der Bahnlinie in eine Sackgasse mit Wendehammer. Doch für Radfahrer geht es trotzdem weiter – an einem Spielplatz und einer Blühwiese vorbei. Dann geht es nach links auf die Hauptstraße. Hier bietet sich eine kurze Pause an: Rechter Hand liegt das Eiscafé San Fior. Anschließend geht es nach rechts auf die Homfelder Straße.

Das Gelände ist leicht hügelig und führt an einer Weide mit Kühen vorbei, die heraneilen und muhen. Der Weg führt durch ein Waldstück am Bewegungsparcours Aukrug vorbei, bevor die B430 gequert wird. Dahinter setzt sich der Waldweg fort. Schließlich endet dieser an der Itzehoer Straße. Hier geht es nach links – und das zunächst ohne Fahrradweg. Mehrere Autos ziehen auf der schmalen Straße mit hohem Tempo vorbei. Endlich taucht rechts parallel zur Straße ein Radweg auf.

Bei der Fachklinik Aukrug geht es nach rechts, relativ steil bergauf. Die kleine Straße führt am Tönsheider Wald entlang und anschließend nach Bargfeld. Nach Durchfahren der Ortschaft Bargfeld geht es nach rechts. Auf der linken Seite bringt ein Bauer Kalk auf seiner Wiese aus; auf der rechten arbeiten zwei schick gekleidete Spieler auf der Anlage des Mittelholsteinischen Golfclub Aukrug an ihren Schlagkünsten.



Freier Blick über weite Felder

Die Route führt nach links vom Golfclub weg in Richtung eines Waldstücks. Nach Querung der Bünzau geht es nach rechts auf einen kleinen Weg in den Wald. Es ist die einsamste Passage der Tour. Im gesamten Waldstück ist keine andere Person zu sehen. Die Bäume stehen dicht, sodass nur wenig Licht in den Wald gelangt. Auf einer schmalen Straße geht es anschließend Richtung Ehndorf. Am Straßenrand sind zwischenzeitlich keine Knicks, sodass der Blick über die weiten Felder schweifen kann.

Schließlich führt die Straße nach Ehndorf. Mittlerweile fangen die Beine an, schwer zu werden. Schweißtropfen fallen auf die Hose. Da kommt der Wegweiser gerade recht: Noch sechs Kilometer bis Neumünster. Es geht an Padenstedt vorbei zur A7.

Dieses Mal führt die Route über die Autobahn hinweg. Das Ortsschild Neumünster ist bereits in Sicht – da führt die Route links auf einen Schotterweg. Anschließend geht es nach rechts auf die Niebüller Straße und dann über den Baumschulenweg und die Stettiner Straße zurück zur Bahntrasse.

Über den Junglöwweg, die Geerdtstraße und den Forstweg geht es anschließend zurück in Richtung Holstenhallen.