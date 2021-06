Hein Tüt sagt “Guten Morgen!“ : Was für eine süße Idee

Heute erzählt Hein, warum ein tolles Projekt in Neumünster nicht an der Stadtgrenze Halt machte.

Neumünster | Erst vor wenigen Tagen gab es in Heins Stadt eine im wahrsten Sinne des Wortes süßen Aktion . „Ein Stück Kuchen als Geste in der Nachbarschaft“ lautete ein Aufruf am „Tag des Nachbarn‘‘ – und natürlich waren auch Tüt und seine Frau mit von der Partie und reichten etwas Selbstgebackenes über den Zaun. Sofort kamen sie mit ihren Nachbarn, die sie aufgru...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.