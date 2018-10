von Hannes Harding

14. Oktober 2018, 17:15 Uhr

Bei Temperaturen über 20 Grad und strahlendem Sonnenschein Mitte Oktober einen Spaziergang zu machen – das hat schon fast etwas Unwirkliches. Viele Menschen nutzten das ungewöhnliche Wetter am Wochenende für Aktivitäten in der Natur, beispielsweise im Stadtwald am Friedenshain, wo Sonnenschein und bunte Blätter traumhafte Eindrücke schufen.