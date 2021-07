Hein Tüt sagt „Guten Morgen“ : Warum Hein heute besorgt nach oben schaut

Es soll in die Natur auf Paddeltour gehen. Der angekündigte Regen könnte Hein den Tag vermiesen.

Neumünster | Hein Tüt plant heute mit Freunden eigentlich eine fröhliche Paddeltour auf der Schwentine. Vom Plöner See aus soll es bis nach Preetz gehen. Der Blick auf die Wetter-App lässt Hein und seine Sportkollegen aber angst und bange werden. Es sind ergiebige Regenfälle zu erwarten, so die Vorhersage. Damit dürfte die Wassermenge von oben fast so ergiebig aus...

