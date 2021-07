Hein Tüt sagt „Guten Morgen“ : Warum Hein gern viel häufiger renovieren möchte

Das Erdgeschoss im Hause Tüt muss in Schuss gebracht werden. Die Vorbereitungen darauf halten so manche Überraschung bereit.

Neumünster | Bei den Tüts steht eine Renovierung an, Holz und Wände sollen gestrichen die Holzböden geschliffen und versiegelt werden. Schon im Vorfeld sind Hein und seine Holde in heller Aufregung, weil mehrere Räume leergeräumt werden müssen, bevor die Handwerker loslegen können. Doch auch wenn diese Plackerei wirklich anstrengend ist, so zauberte sie jetzt doch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.