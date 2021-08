Hein Tüt sagt „Guten Morgen“ : Warum Hein alte Autos mit Charakter schätzt

Jeder Popel fährt nen Opel. Von wegen: Auf sein erstes Auto lässt Hein Tüt nichts kommen.

von Rolf Ziehm

02. August 2021, 07:00 Uhr

Beim Oldimertreffen an den Holstehallen wurde auch Hein warm ums Autofahrer-Herz. Beim Anblick der liebevoll gepflegten Old- und Youngtimer musste er an seinen ersten fahrbaren Untersatz denken, einen Opel Kadett Kombi der zwischen 1973 und 1979 vom Band laufenden Baureihe C. Natürlich aus zweiter Hand, mit Vier-Gang-Schaltgetriebe, heute fast lächerlichen 52 PS und einer Spitzengeschwindigkeit nicht viel jenseits der 120 km/h. Tempolimit also konstruktiv eingebaut. Ein Allerweltsauto, aber alltagstauglich, da fast unverwüstlich. Hein hatte damals keine Mühe die Autos, die alle ihren eigenen Charakter hatten, zu unterscheiden und zu bestimmen. Das ist heute nicht mehr möglich. Heute gleichen sich die Autos zum Verwechseln. Und eine Leuchte oder Zündkerze lässt sich nicht mehr tauschen. Das geht nur in der Fachwerkstatt.

