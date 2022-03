Fußball im Altkreis Neumünster : War es das mit dem Meistertitel? TuS Nortorf verliert Schlagerspiel in Schleswig

Die Doege-Elf muss sich bei Schleswig IF mit 0:2 geschlagen geben und die Tabellenspitze an die Gastgeber abtreten. Zwei Nortorfer Leistungsträger fehlen coronabedingt.

Schleswig | Einen herben Rückschlag im Titelrennen kassierte gleich im ersten Spiel nach der Winterpause der TuS Nortorf. Die noch in der Vorbereitung so starken Blau-Weiß-Roten verloren vor 200 Zuschauern das Spitzenspiel der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost bei Schleswig IF mit 0:2 (0:1) und mussten die Schleistädter in der Tabelle passieren lassen. Nortorf weist b...

