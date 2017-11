Wanderung ins Gehölz

von Jens Bluhm

erstellt am 15.Nov.2017 | 14:35 Uhr

Die Naturfreunde starten heute, 16. November, zu einer Wanderung von der Stadthalle zum Brachenfelder Gehölz, zur Sportanlage Aufeld und zum Friedhof. Treffen ist um 13 Uhr an der Stadthalle.

Vortrag über Hans Böckler





„Carpe Diem“ an der Schule





Der CDU-Stadtbezirksverband Böcklersiedlung/Faldera lädt heute, 16. November, um 19 Uhr zu einem Vortrag über den DGB-Vorsitzenden Dr. Hans Böckler in das Bugenhagen-Gemeindehaus am Hansaring 146 ein. Eintritt frei.Die Waldorfschule am Roschdohler Weg 144 präsentiert morgen, 17. November, und Sonnabend, 18. November, jeweils um 20 Uhr ihr Bühnenstück „Carpe Diem“, frei nach dem Film „Der Club der toten Dichter“. Der Eintritt ist frei.