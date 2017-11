Wanderung ins Gehölz

von Jens Bluhm

erstellt am 15.Nov.2017 | 15:12 Uhr

Training für das Gedächtnis





Pflanzen in Feuchtgebieten





Am Sonnabend, 25. November, von 10 Uhr bis 14.30 Uhr bietet die VHS an der Gartenstraße 32 einen Einblick in Gedächtnis- und Entspannungsübungen. Unter anderem geht es um das Einprägen und Behalten von Namen, Zahlen, Terminen und Informationen. Trainiert werden unter anderem Wahrnehmung, Konzentration, Wortfindung, Merkfähigkeit und das Erinnerungsvermögen. Der Workshop kostet 26,80 Euro plus 2 Euro Materialkosten. Eine schriftliche Anmeldung (Nr. 30110) unter www.vhs-neumuenster.de ist noch bis zum 17. November möglich.Zu einem Diavortrag lädt der Naturschutzbund (Nabu) am Sonnabend, 18. November, um 15.30 Uhr ins Cafe Pagoni, Baumschulenweg 5, ein. Peter Hildebrand wird über Pflanzen der Feuchtgebiete berichten. Der Eintritt ist frei.