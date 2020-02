Neumünster : Waldorfschüler haben Spaß an Johann Nestroys Posse „Einen Jux will er sich machen“

Die Achtklässler führen das Stück an zwei Abenden öffentlich auf.

19. Februar 2020, 14:07 Uhr

Die Achtklässler der Waldorfschule hatten bei der Generalprobe sichtlich Spaß. Zum Abschluss eines dreiwöchigen Projekts führen die Jugendlichen am morgigen Freitag, 21. Februar, und Sonnabend, 22. Februar, jeweils um 20 Uhr Johann Nestroys Posse „Einen Jux will er sich machen“ auf.

„Jeder der Mädchen und Jungen, egal ob auf der Bühne oder nicht, hat etwas zu diesem Klassenspiel beigetragen. In diesen drei Wochen sind sie als Gruppe nochmals zusammengewachsen“, sagt Klassenlehrer Wilfried Trunsch, der gemeinsam mit seiner Kollegin Gitta Müller Regie führt.

Die Posse von Nestroy spielt im 19. Jahrhundert im österreichischen Wien, wo der Handlungsdiener Weinberl von seinem Chef Zangler in Aussicht gestellt bekommt, Mitinhaber des Gemischtwarenladens zu werden. Statt wie versprochen auf das Geschäft aufzupassen, will Weinberl mit seinem Lehrling Christopherl die Beförderung in Wien feiern und „ein verfluchter Kerl sein“.

Beinahe treffen die beiden in der Stadt auf Zangler, der seine zukünftige Ehefrau, Madame Knorr, besuchen und gleichzeitig seine Nichte Marie mit ihrem Liebhaber August Sonders beobachten will. Auf einmal geht alles drunter und drüber. „In diesem Stück finden sich Dinge wieder, die ich meinen Schülern mit in die Oberstufe geben möchte“, sagt Trunsch. Besonders die Erkenntnis Weinberls, dass der Reichtum bereits die ganze Zeit in ihm steckte, er ihn nur noch nicht entdeckt hatte, hält der Klassenlehrer für eine essenzielle.

Die Aufführung findet im Hauptgebäude der Waldorfschule statt. Der Eintritt ist frei – Spenden erbeten.