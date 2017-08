Bundestagswahl : Wahlplakate: Stadt sucht Kompromiss

vergrößern 1 von 1 Foto: Ziehm 1 von 1

Neumünster | Eigentlich endete um Mitternacht die Frist, die die Stadt den Parteien gesetzt hatte, um Verstöße gegen die Auflagen bei der Wahlplakatierung zu beseitigen. Doch diese Frist ist ausgesetzt. „Und damit auch die Beanstandung. Wir haben alle Parteien noch einmal für Donnerstag, 16 Uhr, zu einem Gespräch eingeladen, um zu einer einvernehmlichen Lösung und Regelung zu kommen“, sagte Thorben Pries, der Büroleiter von Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras, auf Courier-Nachfrage.

Bei einer Kontrollfahrt am Ring und anderen Stellen in der Innenstadt hatte die Verkehrsbehörde Verstöße festgestellt und moniert. Vor allem Grüne und SPD hätten Plakate auch an Bäumen aufgestellt und sich damit nicht an Auflagen des Genehmigungsbescheids gehalten, sagte Stadtsprecherin Janin-Susann Stolten.

SPD und Grüne verwenden noch stabile Holzstellschilder für geklebte Plakate, während andere auf die modernen Hohlkammerplakate setzen, bei denen das Motiv direkt auf einen leichten Kunststoffträger aufgedruckt ist. Die Regeln seien auf diese leichten Kammerplakate gemünzt und nicht auf die schweren Stellschilder. „Die kann man nicht in 2,20 Metern Höhe befestigen“, sagt auch der FDP-Kreisvorsitzende Dr. Wolfgang Stein.

Die Stellschilder seien mit kunststoffummanteltem Draht so gestaltet, dass sie Bäume nicht beschädigen, findet Grünen-Sprecher Hans Heinrich Voigt. Auch SPD-Kreisgeschäftsführer Karsten Schröder kann die Auflagen nicht nachvollziehen. „Seit 70 Jahren werden Wahlschilder und Plakate in Neumünster und bundesweit an Bäumen aufgestellt“, sagt Schröder: „Warum sollen für die Politik und Wahlwerbung andere regeln gelten als für kommerzielle Werbung?“

„Wir haben nicht nachbessern müssen“, sagt die CDU-Kreisgeschäftsführerin und Direktkandidatin Melanie Bernstein und nennt es schade, dass die Selbstverpflichtung der Parteien „gerade einmal eine Woche gehalten hat“. Die CDU werde sich weiter danach richten. Melanie Bernstein: „Die Regelung ist jetzt zwar detaillierter, war im Grunde aber schon immer so.“ Das Verbot, an Verkehrsschildern zu plakatieren, sei nicht neu.

von Rolf Ziehm

erstellt am 23.Aug.2017 | 08:26 Uhr