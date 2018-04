Neumünster : Wachwechsel bei der Kreisjägerschaft

Ingbert Tornquist (64) übergibt den Vorsitz an den bisherigen Stellvertreter Holger Meyer. Kritische Worte zur Schweinepest.

von Gabriele Vaquette

04. April 2018, 12:16 Uhr

Ein personeller Wechsel war einer der Hauptpunkte auf der Jahresversammlung der Kreisjägerschaft: Ingbert Tornquist übergab den Vorsitz an seinen bisherigen Stellvertreter Holger Meyer. „Es war eine hervorragende Zeit in Neumünster und für mich eine Ehre. Das Amt gebe ich aber gerne ab, es ist in guten Händen“, sagte der 64-Jährige, der seit 2011 Vorsitzender und seit 19 Jahren im Vorstand war. Er und seine Frau Heike ziehen in den Taunus, um in der Nähe seines Sohnes und seiner Enkelkinder zu leben.

„Sein Einsatz für die Anliegen der Kreisjägerschaft war unermüdlich und ein Segen, sowohl als aktives Mitglied des Jagdhornbläsercorps als auch im Jagdbeirat der Stadt. Darüber hinaus hat er sich für ein modernes, aufgeschlossenes Bild der Jagd erfolgreich eingesetzt, seine Souveränität und sachlich fundierte Art wurde auch auf Landesebene geschätzt“, betonte Meyer. Für sein Engagement erhielt Tornquist als Zeichen für besondere Verdienste um die Förderung des deutschen Jagdwesens die Verdienstnadel des Deutschen Jagdverbandes in Bronze. Meyer war seit drei Jahren zweiter Vorsitzender und seit 2012 Obmann für Öffentlichkeitsarbeit; damals war Ingbert Tornquist einer seiner Jagdherren („ein strenger, aber zugleich gütiger Lehrmeister und inzwischen ein guter Freund“).

Zum neuen zweiten Vorsitzenden wurde Markus Fieroh gewählt; Schriftführerin ist Carén Krebs, Sönke Schmalfeld ist Schatzmeister. Die Mitgliederzahl blieb mit 188 Erwachsenen und 45 Kindern und Jugendlichen („Schlaufüchse“) konstant.

Thematisiert wurde außerdem auf der Versammlung das Thema Afrikanische Schweinepest. Tornquist zeigte sich skeptisch, dass Jäger die Einschleppung der Pest verhindern könnten. „Eine stärkere Bejagung der Wildschweine verhindert das nicht, der Mensch ist der Risikofaktor Nummer 1“, stellte er fest. In Russland seien Sprünge in der Verbreitung des Virus von über 1000 Kilometer nachgewiesen.

Daher sollten besonders Reisende aus den Risikogebieten Osteuropas keine Rohwurstwaren aus Schweinefleisch einführen, da das Virus in Lebensmitteln lange Zeit überleben könne. „Wir Jäger sind nicht für die Vermehrung des Schwarzwildes verantwortlich, aber wir sollen es jetzt richten. Wir können und wollen uns aber nicht der Aufgabe entziehen. Dafür müssen uns aber das Land und die Kreise unterstützen“, so Tornquist. Wildschwein sei ein wertvolles Lebensmittel, es sei ein „unhaltbarer Zustand“, dass angesichts zusammengebrochener Wildschweinfleisch-Märkte nur noch Minimalpreise gezahlt würden. Die Jäger forderten staatliche Stützungskäufe statt einer zu geringen Abschussprämie von 25 Euro und eine breite Vermarktung über Lebensmittelketten. Unverhandelbar sei aber trotz der Schweinegrippe der Muttertierschutz. Solange eine Bache Frischlinge führe, dürfe sie nicht geschossen werden – und Frischlinge auch nicht, so lange sie als Jungtiere gestreift sind.

Außerdem fanden auf der Jahreshauptversammlung Ehrungen statt: Finn Tornquist, Hans-Hinrich und Barbara Pohlmann, Jörg Fröse und Ernst-Walter Schultz (alle 25 Jahre Mitgliedschaft), Erwin Kowsky (40 Jahre), Uwe Börnecke (50 Jahre) und Otto Johann Steffen (60 Jahre). Marlies Börnecke erhielt für ihre besonderen Verdienste um die Jagd und das Waidwerk die Ehrennadel des Deutschen Jagdverbandes in Bronze.